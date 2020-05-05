【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱

今開記招 發表共同宣言

根據大聯盟喺YouTube頻道透露嘅共同宣言中、英文版本，當中提到新冠疫情和歷時多月嘅修例風波，係香港幾十年嚟最嚴峻局面；香港呢個家雖有不錯家底，但亦經唔起無休止嘅內耗，攬炒毁掉嘅係香港再出發嘅基礎，「更是你我的未來」。

宣言話，香港人珍惜法治，所以不認同暴力；香港人追求民主，但不能犧牲穩定。大聯盟以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，匯聚港人力量，拒絕被攬炒，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發。

主題曲方面，大聯盟搵咗歌手周柏豪、菊梓喬、鄭俊弘、泳兒、胡鴻鈞等人合唱，由鍾鎮濤作曲，簡嘉明填詞，總策劃包括全國政協委員黃英豪。部分歌詞提到「在最初同行/以後更應同行……今放低紛爭/齊創新珍惜興建」等。