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【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱

【明報專訊】由前特首董建華、梁振英牽頭嘅「香港再出發大聯盟」，今日會喺位於中環嘅辦公室舉行記招宣布成立，並會發表共同宣言。早前大聯盟網站被傳媒報道後，網站立即下架，但Emily就發現，大聯盟低調地喺YouTube開咗頻道，並預告今日會發放兩條短片，包括共同宣言及發布主題曲《再出發》，雖然未有得睇片，但已率先刊載共同宣言內容同主題曲歌詞。

今開記招 發表共同宣言

根據大聯盟喺YouTube頻道透露嘅共同宣言中、英文版本，當中提到新冠疫情和歷時多月嘅修例風波，係香港幾十年嚟最嚴峻局面；香港呢個家雖有不錯家底，但亦經唔起無休止嘅內耗，攬炒毁掉嘅係香港再出發嘅基礎，「更是你我的未來」。

宣言話，香港人珍惜法治，所以不認同暴力；香港人追求民主，但不能犧牲穩定。大聯盟以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，匯聚港人力量，拒絕被攬炒，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發。

主題曲方面，大聯盟搵咗歌手周柏豪、菊梓喬、鄭俊弘、泳兒、胡鴻鈞等人合唱，由鍾鎮濤作曲，簡嘉明填詞，總策劃包括全國政協委員黃英豪。部分歌詞提到「在最初同行/以後更應同行……今放低紛爭/齊創新珍惜興建」等。

相關字詞﹕主題曲 共同宣言 香港再出發大聯盟

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