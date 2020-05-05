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2020年5月5日星期二
港聞二
外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮
外聘意見：國歌法二讀 可與李磋商
梁君彥曾拒接納外聘法律意見
教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會
6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎
岳衣男認襲警 否認兩罪
指駱惠寧違22條 郭卓堅覆核
令兒糾黨劫雀友 地盤工認罪
涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊
行會今商放寬限聚至8人 派口罩周內登記 地政署長調任食衛局推抗疫
地署正查陶輝 公務員局：絲毫無關
楊永強料未來多月仍不能外遊
政府部門局部復工 市民續車牌碰壁
內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人
【疫境仁心】戰場的禁地
兩口罩商退出資助
客貨司機病發撞車不治
地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當
鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進
新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利
消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事
港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推
專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤
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【Emily】明報潘樂陶偵查報道 奪恒大商業新聞銀獎
【Emily】許正宇見財經Panel正副主席
【Emily】接袁莎妮 梁兆基總商會履新
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
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