港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤

【明報專訊】各行業在疫情下苦苦堅持，未敢貿然擲錢推廣，廣告公司生意額大跌；但我相信，廣告公司的景况未必會隨疫情消退而扭轉，因為它們要面對的，是另一個「大時代」的衝擊。

傳統廣告製作公司有明確部門分工：跟進客戶要求、構思文案或橋段、拍攝影片、與不同內容分發渠道接洽，將這些人力物力和時間一一計算的話，成本必高。故過去只有能付得起大筆錢的企業，才可談「廣告」二字，同時令「強者愈強」，造就了幾家大型跨國廣告公司多年來的長勝局面。

隨着網絡年代到來，大眾接收資訊的渠道由電視轉向互聯網，但無論是搜尋引擎抑或社交平台，最受歡迎的廣告始終離不開短片，拍片成為了最直接的模式。只是，當網民日漸習慣網上世界重意念而非質素的影片文化，亦同時打開了「拍片大時代」的大門——不再講究精雕細琢的製作，而是意念先行，話題主導。

貴價製作不再必要

意念先行話題主導

這轉變催生「以一敵百」的可能，由橋段構思、製作、內容散佈，統統由一個人完成，就如以一口標準英式英文口音而廣為人知、貼緊社會議題去創作和推銷產品的蕭叔叔；又或是如蕭若元一樣用手機拍攝、展示的道具亦不甚精細，但因切中社會熱點而吸納到一定觀看數字，由此，精美的製作手法已不再是致勝之道。一旦你有好的想法，配合現成工具，亦可創作能吸引眼球甚至營利的短片。

因此，當人人高呼社會要轉型、質問香港價值何在，以及在眼前這個失業率高企、飯碗朝不保夕的大環境下，我們何不思考一下，如何善用工具，讓自己成為一個媒體，投身「拍片大時代」？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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