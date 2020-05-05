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港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推

【明報專訊】港鐵明日（周三）更新手機應用程式「MTR Mobile」，增加輕鐵實時資訊及購買「全月通」等功能。港鐵期望今年內推出二維碼付款入閘，首年接受「支付寶」付款，冀翌年擴大至微信支付、銀聯等，2023年陸續更換閘機後，更可接受信用卡付款。

港鐵原預計今年中推出二維碼付費，但港鐵商務總監楊美珍說，測試受疫情阻延，期望今年內可推行。港鐵首年會與「支付寶香港」合作，可透過「MTR Mobile」或支付寶應用程式掃瞄二維碼付費後入閘，一年後擴大至微信支付、銀聯及TNG Wallet付費，但信用卡付款要待2023年起，港鐵陸續更換閘機後才可使用。

港鐵總經理（市務及策劃）元立行說，經過測試，二維碼付款與八達通付款的效率及速度一樣，日後會宣傳和教育乘客使用二維碼閘機。楊美珍說，7月起除顯徑和啟德兩個新車站外，所有港鐵車站及月台範圍都可以使用每日最多5節、每節15分鐘的免費Wi-Fi；太古站亦已率先提供5G服務，港鐵會繼續替其他站的網絡升級。

太古站率先有5G 實時資訊擴至輕鐵

港鐵明天更新「MTR Mobile」應用程式，港鐵總經理（客戶體驗拓展）梁靜雯說，6月起乘客可在應用程式內以八達通付費購買「全月通加強版」；實時資訊「Next Train」拓展至輕鐵，乘客可查看未來4班輕鐵的實時資訊，原有的「Chatbot互動資訊」改由虛擬服務大使Macy解答乘客問詢，取代已退休港鐵車務營運總管李聖基「基哥」 。 港鐵亦整合了現有港鐵友禮會及港鐵商場會員計劃，兩計劃將合為「MTR分」，每次乘車購物可換領車票或禮品。

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