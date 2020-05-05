消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事

被告陳耀康（52歲）否認合共6項非禮和3項普通襲擊罪名，其中8次事件牽涉X，另有1項非禮罪牽涉女子Y，兩人均是被告的下屬，同屬消防隊目。

稱以「彈力測試」為名拍臀

X昨天在屏風後作供。她憶述，首次發生於2018年9月27日，她在尖沙嘴消防處總部通訊中心接聽投訴熱線電話時，被告聲稱要做「彈力測試」，揑她左前臂及腰，之後輕拍她臀部，評論肌肉是否結實。X撥開被告的手，將通話靜音，並叫被告走開。之後X兩度在總部通訊中心和茶水間，再分別遭被告揑臀部和腰。

X續稱，去年2月19日她在尖沙嘴消防局流動指揮車當值時，被告坐在她旁邊，不停在其膝蓋及大腿來回撫摸約4、5秒；去年3月在上環消防局接受訓示期間，被告從旁按她的臀部長達近20秒。裁判官聞言後問X：「點解當時唔出聲？有冇諗過捉住佢隻手大叫？」X回答說：「我唔敢，因為驚會變到好大件事。」

之後同一個月內，被告再於上環、尖沙嘴及沙田消防局多次非禮X，涉摸臀、輕揑下巴、「撩」胸圍帶等行為，其中一次在尖沙嘴消防局一部升降機內，庭上播出閉路電視片段。

X表示一直與被告不相熟，案發前兩個月才交換電話。主控官詢問X為何當時唔想「搞大件事」，X解釋被告是高級同事，間中會傳信息提點她，加上自己任職消防處多年從沒有樹敵，「不希望因為此事影響自己和被告的前途」。聆訊今續。

【案件編號：KCCC1873/19】