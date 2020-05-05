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港聞二

新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利

【明報專訊】有網民發現，警方近日引入新款警車，車身中排及後排玻璃為黑色，警方證實該款設計的警車正在驗收階段，機電署會確保車輛適宜在道路上行駛才交付警務處使用。有汽車業人士稱，有色玻璃可減少冷氣用量，但有人權組織稱過去有被捕者投訴在警車被毆打，憂慮將警車玻璃轉為黑色會有損被捕者權利。

警稱正驗收 團體：多人投訴在警車被毆

近日有網民在facebook上載圖片，顯示一輛警車中排及後排玻璃為黑色，有別現時常見的透明玻璃。本報上周向警方查詢是否將警車玻璃轉為黑色，警方昨晚回覆證實，網上流傳照片涉及的警車仍在驗收階段，尚未交付警務處。警方稱，警務處所有車輛均經機電工程署購買、檢驗、維修及保養，機電署會參考運輸署要求，確認車輛適宜於路上行駛後才交付警務處。至於有多少警車已採用黑色玻璃、改用黑色玻璃原因，警方未有回應。

促先諮詢立會 批未跟進裝CCTV建議

人權監察發言人葉寬柔表示，過去不時有人投訴在警車被打，例如社運人士周諾恆，在不少個案中，警察會拉起窗廉或關燈令車外的人無法觀察車內，車上亦無人證，令投訴在警車被打的受害人無從跟進。她認為將警車玻璃轉為黑色，或會引發更多投訴，警方應先諮詢監警會及立法會意見。

葉又說，死因庭過去曾建議警方在警車安裝閉路電視，監警會亦支持有關建議，但警方未有跟進，反而將車窗玻璃轉為黑色，是警方透明度和問責的「大倒退」。

按照《道路交通（車輛構造及保養）規例》和運輸署規定，汽車擋風玻璃透光率最低為70%，後面車窗玻璃為44%。汽車工業學會會長李耀培表示，有關規定不適用於警車，至於私家車有此規定，是因不少私家車出廠時都會採用有色玻璃，以阻擋陽光直射、減少冷氣用量；但私家車司機有可能需從車內透過後排玻璃望向部分「死角位」，故後排玻璃不能太黑。

相關字詞﹕人權監察 反修例風波 警車

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