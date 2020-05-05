鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進

【明報專訊】《蘋果日報》昨報道，警務處長鄧炳強曾租住的九龍塘廣播道寶能閣複式單位天台有僭建物，惟鄧對此「視若無睹」。警方昨凌晨發稿，對有關失實報道表示遺憾，稱鄧2017年接獲屋宇署通知後，隨即通知業主處理，惟業主一直無清拆。本報翻查地政總署高空圖，該僭建物於2015年、即鄧租住單位前已存在。
《蘋果》報道，鄧炳強曾租住寶能閣一期9樓及10樓G室複式單位連天台，天台有約400平方呎僭建物，外牆有裝冷氣，門口位置有一道玻璃簷篷。土地註冊處資料顯示，屋宇署2017年2月16日已發現有關僭建物，並向業主發出清拆令，但署方未有進一步行動。
地署高空圖證鄧租住前已有
警方昨凌晨發新聞稿稱，鄧炳強於2016年租住九龍廣播道一單位，2017年接獲屋宇署通知天台有僭建物須即時清拆，鄧隨即通知業主並着對方處理，惟業主一直無履行清拆令，鄧炳強遂於去年6月遷出。
本報翻查地政總署高空圖，發現2015年6月20日該天台屋已存在。本報向屋宇署查詢2017年發出清拆令後有否跟進，署方昨沒有回應。
據土地註冊處資料，該單位由多迪有限公司1997年以946萬元購入。公司註冊處資料則顯示多迪的唯一股東兼董事為侯承中，記者昨日曾到侯報稱的九龍塘住址，惟無人應門。
本報另翻查寶能閣一期其他單位的天台，發現屋宇署同於2017年2月16日向同層B室及E室的僭建物發出清拆令，兩單位分別於2019年6月及2017年9月完成清拆及獲屋宇署的「滿意紙」。