鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進

《蘋果》報道，鄧炳強曾租住寶能閣一期9樓及10樓G室複式單位連天台，天台有約400平方呎僭建物，外牆有裝冷氣，門口位置有一道玻璃簷篷。土地註冊處資料顯示，屋宇署2017年2月16日已發現有關僭建物，並向業主發出清拆令，但署方未有進一步行動。

地署高空圖證鄧租住前已有

警方昨凌晨發新聞稿稱，鄧炳強於2016年租住九龍廣播道一單位，2017年接獲屋宇署通知天台有僭建物須即時清拆，鄧隨即通知業主並着對方處理，惟業主一直無履行清拆令，鄧炳強遂於去年6月遷出。

本報翻查地政總署高空圖，發現2015年6月20日該天台屋已存在。本報向屋宇署查詢2017年發出清拆令後有否跟進，署方昨沒有回應。

據土地註冊處資料，該單位由多迪有限公司1997年以946萬元購入。公司註冊處資料則顯示多迪的唯一股東兼董事為侯承中，記者昨日曾到侯報稱的九龍塘住址，惟無人應門。

本報另翻查寶能閣一期其他單位的天台，發現屋宇署同於2017年2月16日向同層B室及E室的僭建物發出清拆令，兩單位分別於2019年6月及2017年9月完成清拆及獲屋宇署的「滿意紙」。