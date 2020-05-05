地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當

地政總署人員昨早約10時半到達碧水新村1號屋，陶輝親自開門，約10名地政總署人員入內，署方在單位的花園、天台及外牆量度並拍照記錄，陶輝在人員調查過的位置噴漆記錄。署方人員其後到陶輝夫婦涉嫌違法出租的61A號牌照屋視察及拍照，亦有拍門數次，但無人回應。《蘋果日報》就早前陶輝妻子將facebook頭像轉做該報採訪主任照片一事表明會採取法律行動，地政總署調查期間《蘋果》派員送律師信到1號屋，陶輝親自接收。

頭像放採主 陶輝妻接《蘋果》律師信

地政總署人員逗留約兩小時後離開，離開時未有交代調查結果。本報就地政總署昨早調查細節查詢，署方昨未有回應。

除了陶輝，警察機動部隊校長莊定賢（David John Jordan）及新界北總區警司韋華高（Vasco Williams）所住的西貢村屋亦懷疑有僭建。昨午新民主同盟范國威等8名西貢區議員到地政總署投訴，要求署方就陶輝、莊定賢及韋華高涉嫌非法佔用牌照屋、霸佔官地及僭建徹查，向牌照持有人及3警官採取執管行動和檢控。他們及後亦到廉政公署舉報陶輝涉嫌免租入住牌照屋、瞞報旅館業務、沒申報經營電壓穩定器業務、串謀警員扣查記者及新聞材料，認為涉嫌違反防止賄賂條例及公職人員行為失當。廉署稱不評論個別事件，接獲貪污投訴後如有足夠資料，會按既定程序跟進。

郭家麒問跟進3警 聶德權：公平調查

昨日立法會公務員及資助機構員工事務委員會特別會議上，公民黨郭家麒詢問當局會否跟進3名非華裔高級警員涉嫌犯法。公務員事務局長聶德權說，任何有關公務員投訴，應有公平調查和跟進，政府對任何投訴都會認真及嚴謹處理，認為未完成調查時便評論並不適合。