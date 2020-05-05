內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人

業界促內地亦能放寬

商務及經濟發展局昨未有正面回應內地是否亦會放寬港商入境檢疫，只稱粵港兩地就疫情設有應急聯繫機制，港府會繼續這方面的聯繫工作。

港府上周二宣布放寬商務人士的檢疫入境安排，工業貿易署昨公布申請細節，包括持有有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業擁有人，以及該企業所僱用和授權的最多1名人員；或企業所僱用和授權的最多兩名人員可申請。合資格者的申請獲批後，工貿署會發出豁免證明書。

劉達邦說，不少港商「幾個月未返過（內地）廠」，未能親自監督業務，其兒子亦被迫長駐東莞的金屬建材廠兩個多月，他希望兒子盡快獲准返港後豁免檢疫。香港工業總會認為新措施有助維持兩地跨境的生產活動，又期待港府與內地溝通，逐步放寬隔離限制。

被問到只要求相關人士回港後接受醫學監測、但不強制檢測病毒是否合適，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應稱，政府一直有豁免某些人回港後檢疫，當獲豁免人數增加，風險亦增加，但認為風險未必是想像中般大。

（抗疫新階段）