政府部門局部復工 市民續車牌碰壁

運署只為有預約者辦證

本報記者昨早在長沙灣政府合署的運輸署九龍牌照事務處，見門外貼有告示稱處理即時申請的櫃台服務繼續暫停，僅開放4個櫃位予預約服務者辦證，門外放有投遞箱予市民投交申請表及支票。辦事處門外有5名已預約的市民排隊等候，另有逾20名沒預約的市民聚集。

巴士司機曾先生說其駕駛執照7月到期，以為牌照服務全面恢復，昨早特意從元朗寓所趕赴長沙灣運輸署續牌。他稱自己無帶支票及回郵信封，無法即時投遞申請表，只好待署方服務全面恢復後「走多轉」。市民馬先生說，早前拍賣售出舊有車牌，要申請新牌，惟受疫情影響拖延至今，其座駕仍然使用舊有車牌及行車證，須即時辦理換領新車牌號碼，故不考慮投遞預約服務。

入境大樓禁聚集 市民外出填表

記者昨午到灣仔入境處大樓觀察，未見人龍等候，大樓入口處有體溫探測儀，數名身穿寫上「入境處」背心的職員於大樓各層站崗，勸喻停留的人離開，避免聚集。另外，有辦理旅遊證件的職員戴上面罩及手套，在電子護照申請證件服務站協助市民。由於大樓內不准逗留，有外傭和市民須到大樓外休憩處聚集和填表等。

另外，勞工及福利局長羅致光前日稱申請綜援個案急增，本報記者昨午在灣仔修頓中心的灣仔社會保障辦事處所見人流不多，場內約有10人等候，兩個接待處櫃位開放，部分椅子貼上「請勿坐下」作分隔。

（抗疫新階段）