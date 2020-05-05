港聞

港聞二

政府部門局部復工 市民續車牌碰壁

【明報專訊】疫情暫緩，政府部門昨日陸續恢復服務。運輸署多個牌照事務處重開處理預約申請，但即時申請服務繼續暫停，有市民誤以為服務已經全面恢復，到辦事處續牌始知碰壁。

運署只為有預約者辦證

本報記者昨早在長沙灣政府合署的運輸署九龍牌照事務處，見門外貼有告示稱處理即時申請的櫃台服務繼續暫停，僅開放4個櫃位予預約服務者辦證，門外放有投遞箱予市民投交申請表及支票。辦事處門外有5名已預約的市民排隊等候，另有逾20名沒預約的市民聚集。

巴士司機曾先生說其駕駛執照7月到期，以為牌照服務全面恢復，昨早特意從元朗寓所趕赴長沙灣運輸署續牌。他稱自己無帶支票及回郵信封，無法即時投遞申請表，只好待署方服務全面恢復後「走多轉」。市民馬先生說，早前拍賣售出舊有車牌，要申請新牌，惟受疫情影響拖延至今，其座駕仍然使用舊有車牌及行車證，須即時辦理換領新車牌號碼，故不考慮投遞預約服務。

入境大樓禁聚集 市民外出填表

記者昨午到灣仔入境處大樓觀察，未見人龍等候，大樓入口處有體溫探測儀，數名身穿寫上「入境處」背心的職員於大樓各層站崗，勸喻停留的人離開，避免聚集。另外，有辦理旅遊證件的職員戴上面罩及手套，在電子護照申請證件服務站協助市民。由於大樓內不准逗留，有外傭和市民須到大樓外休憩處聚集和填表等。

另外，勞工及福利局長羅致光前日稱申請綜援個案急增，本報記者昨午在灣仔修頓中心的灣仔社會保障辦事處所見人流不多，場內約有10人等候，兩個接待處櫃位開放，部分椅子貼上「請勿坐下」作分隔。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮
泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮
外聘意見：國歌法二讀 可與李磋商
外聘意見：國歌法二讀 可與李磋商
梁君彥曾拒接納外聘法律意見
梁君彥曾拒接納外聘法律意見
教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會
教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會
6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎
6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎
岳衣男認襲警 否認兩罪
岳衣男認襲警 否認兩罪
指駱惠寧違22條 郭卓堅覆核
指駱惠寧違22條 郭卓堅覆核
令兒糾黨劫雀友 地盤工認罪
令兒糾黨劫雀友 地盤工認罪
涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊
涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊
行會今商放寬限聚至8人 派口罩周內登記 地政署長調任食衛局推抗疫
行會今商放寬限聚至8人 派口罩周內登記 地政署長調任食衛局推抗疫
地署正查陶輝 公務員局：絲毫無關
地署正查陶輝 公務員局：絲毫無關
楊永強料未來多月仍不能外遊
楊永強料未來多月仍不能外遊
內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人
內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人
【疫境仁心】戰場的禁地
【疫境仁心】戰場的禁地
兩口罩商退出資助
兩口罩商退出資助
客貨司機病發撞車不治
客貨司機病發撞車不治
地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當
地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當
鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進
鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進
新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利
新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利
消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事
消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事
港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推
港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推
專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤
專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱
【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱
【Emily】支聯推學運短片 人哥翻睇眼紅紅
【Emily】支聯推學運短片 人哥翻睇眼紅紅
【Emily】話睇報道先知手震 聶德權：問過醫生身體健康
【Emily】話睇報道先知手震 聶德權：問過醫生身體健康
【Emily】明報潘樂陶偵查報道 奪恒大商業新聞銀獎
【Emily】明報潘樂陶偵查報道 奪恒大商業新聞銀獎
【Emily】許正宇見財經Panel正副主席
【Emily】許正宇見財經Panel正副主席
【Emily】接袁莎妮 梁兆基總商會履新
【Emily】接袁莎妮 梁兆基總商會履新