楊永強料未來多月仍不能外遊

【明報專訊】近日疫情緩和，中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強昨稱，相信市民未來多個月仍不能外遊，並建議政府要求旅客來港前先到指定機構做病毒檢測。於2003年SARS期間擔任衛生福利及食物局長的他說，當年政府在完全沒有準備下抗疫，SARS後政府已作改善，認為港府及市民今次防疫表現做得好。
稱不一定有疫苗 不可能永遠關邊境
楊永強昨出席團結香港基金論壇時說，計至前日本港連續14日沒有本地個案，證明本港圍堵做得不錯，但香港是開放型社會，不可能一直關閉邊境，故本港將一直面對風險。他又說，市民不要覺得日後一定會研發出疫苗，舉例HIV（愛滋病毒）已出現多時，但至今未出現有效疫苗。
倡旅客來港前須檢測
楊永強說SARS當年本港完全沒有準備下抗疫，隔離病房、保護衣等都缺乏，但SARS之後政府已作改善，包括增加隔離病牀數目、準備足夠保護裝備存量及成立衛生及防護中心，故今次抗疫表現做得較好。他又說，SARS帶給市民的記憶短暫，年輕一代未必有印象，故政府需加強公眾教育，包括如何做好個人防疫等。
邊境措施方面，楊說政府除在口岸為抵港旅客驗病毒，亦應要求他們來港前先在指定機構驗病毒。他又說，相信未來數月市民都不能到外遊，但認為韓國、內地、台灣和澳門等地疫情已受控，稍後市民若要外遊，可選擇這些地點。
楊永強於2003年SARS疫情爆發初期曾說：「我哋香港無肺炎爆發。」最終香港有1755人受感染，299人死亡，立法會調查SARS專責委員會報告批評楊的表現「未能令人滿意」，最終他於2004年7月以「體現政治問責」為由辭職，是本港實施高官問責制以來首名表明問責辭職的政策局長。