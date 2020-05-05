楊永強料未來多月仍不能外遊

稱不一定有疫苗 不可能永遠關邊境

楊永強昨出席團結香港基金論壇時說，計至前日本港連續14日沒有本地個案，證明本港圍堵做得不錯，但香港是開放型社會，不可能一直關閉邊境，故本港將一直面對風險。他又說，市民不要覺得日後一定會研發出疫苗，舉例HIV（愛滋病毒）已出現多時，但至今未出現有效疫苗。

倡旅客來港前須檢測

楊永強說SARS當年本港完全沒有準備下抗疫，隔離病房、保護衣等都缺乏，但SARS之後政府已作改善，包括增加隔離病牀數目、準備足夠保護裝備存量及成立衛生及防護中心，故今次抗疫表現做得較好。他又說，SARS帶給市民的記憶短暫，年輕一代未必有印象，故政府需加強公眾教育，包括如何做好個人防疫等。

邊境措施方面，楊說政府除在口岸為抵港旅客驗病毒，亦應要求他們來港前先在指定機構驗病毒。他又說，相信未來數月市民都不能到外遊，但認為韓國、內地、台灣和澳門等地疫情已受控，稍後市民若要外遊，可選擇這些地點。

楊永強於2003年SARS疫情爆發初期曾說：「我哋香港無肺炎爆發。」最終香港有1755人受感染，299人死亡，立法會調查SARS專責委員會報告批評楊的表現「未能令人滿意」，最終他於2004年7月以「體現政治問責」為由辭職，是本港實施高官問責制以來首名表明問責辭職的政策局長。

（抗疫新階段）