行會今商放寬限聚至8人 派口罩周內登記 地政署長調任食衛局推抗疫

陳松青曾任職食衛局 將接任常秘

政府消息人士稱，陳松青曾任職食衛局多年，處理過2009年豬流感、基層醫療和醫療保險等重要衛生政策，相關豐富經驗。據本報了解，食衛局常任秘書長（衛生）謝曼怡最快6月下旬離任，而現時疫情下食衛局人手吃緊，加上開始籌備長遠抗疫政策，陳遂提早到食衛局交接。

本港累計1041宗個案（包括一宗疑似個案），昨新增一宗確診為輸入個案，居於美國的27歲香港女子4月11日失去味覺、嗅覺、喉嚨痛及鼻塞，一周後恢復正常。她昨獨自乘搭CX881航班回港探親，在亞博館留下深喉唾液樣本後確診。

增一宗輸入 15日沒本地感染

張竹君：仍需戴口罩 不宜鬆懈

本港連續15日沒本地感染，被問到是否合適放寬限聚令，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已超過一個潛伏期沒本地個案，政府會參考專家意見，在合適情况下取平衡。她認為仍有可能有隱形或病徵輕微的患者，觀察28日（即兩個潛伏期）才較安全，現在「有少少安樂」，但本港傳播鏈可能有截斷迹象，但不能確定完全截斷。

SARS時擔任衛生福利及食物局長的楊永強昨稱，本港已沒本地個案，認為戴口罩已沒大作用，他只是到人多擠迫地方才戴（見另稿）。對於楊的說法，張竹君認為市民仍需戴口罩，因或有隱性病人，「不適宜這麼快就放鬆」。

據本報了解，行會今天會討論放寬限聚令，其中建議把食肆每枱人數上限放寬至8人，而公眾地方聚集人數亦同步提升。至於營業場所，除酒吧和卡拉OK因屬高危場所不能重開外，健身中心、美容院及戲院都會在有條件下重開，如美容院的僱員須戴口罩和護目鏡、須為顧客探熱、所有器材須定時消毒等。

派重用口罩 登記後兩周寄上門

此外，政府今午亦會開記者會介紹全民派可重用60次口罩的安排。據了解，市民本周起可上網登記，亦可同時代表一定數量的家人和親友登記，政府核對資料、包裝和發貨後，預料市民登記後約兩周便可收到郵政署寄來的口罩。至於一些沒電腦的市民，則可到郵政局登記領取。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在新城電台節目稱，內地仍有零星感染，故不能放寬邊境防疫措施；營業場所的限制如健身中心、美容院及戲院都可有條件下重開，食肆每枱放寬至坐6至8人都可接受，但酒吧和卡拉OK是高危場所，應最後才重開。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，若繼續在邊境實施人流限制、主動檢測個案及全民戴口罩，放寬限聚令至8人是合適做法，若連續28日、即至本月17日仍是零本地確診，可完全取消限聚令，但室內高危場所如公共交通工具上需強制市民戴口罩。

明報記者

（抗疫新階段）