港聞

港聞二

行會今商放寬限聚至8人 派口罩周內登記 地政署長調任食衛局推抗疫

【明報專訊】本港昨新增一宗新冠輸入個案，連續15日沒有本地感染個案。限聚令周四屆滿，據了解，行政會議今日會討論放寬限聚令和食肆每圍人數至上限8人，以及容計多類處所復業的建議，最快今日公布，而政府亦會公布全民派口罩安排，料周內接受網上登記。同時，地政總署長陳松青今日重返食物及衛生局擔任「主任（衛生）特別職務」一職，據悉他將於6月下旬出任食衛局常任秘書長（衛生）一職，首務是協助食衛局長推動抗疫和籌劃長期抗疫政策。

陳松青曾任職食衛局 將接任常秘

政府消息人士稱，陳松青曾任職食衛局多年，處理過2009年豬流感、基層醫療和醫療保險等重要衛生政策，相關豐富經驗。據本報了解，食衛局常任秘書長（衛生）謝曼怡最快6月下旬離任，而現時疫情下食衛局人手吃緊，加上開始籌備長遠抗疫政策，陳遂提早到食衛局交接。

本港累計1041宗個案（包括一宗疑似個案），昨新增一宗確診為輸入個案，居於美國的27歲香港女子4月11日失去味覺、嗅覺、喉嚨痛及鼻塞，一周後恢復正常。她昨獨自乘搭CX881航班回港探親，在亞博館留下深喉唾液樣本後確診。

增一宗輸入 15日沒本地感染

張竹君：仍需戴口罩 不宜鬆懈

本港連續15日沒本地感染，被問到是否合適放寬限聚令，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已超過一個潛伏期沒本地個案，政府會參考專家意見，在合適情况下取平衡。她認為仍有可能有隱形或病徵輕微的患者，觀察28日（即兩個潛伏期）才較安全，現在「有少少安樂」，但本港傳播鏈可能有截斷迹象，但不能確定完全截斷。

SARS時擔任衛生福利及食物局長的楊永強昨稱，本港已沒本地個案，認為戴口罩已沒大作用，他只是到人多擠迫地方才戴（見另稿）。對於楊的說法，張竹君認為市民仍需戴口罩，因或有隱性病人，「不適宜這麼快就放鬆」。

據本報了解，行會今天會討論放寬限聚令，其中建議把食肆每枱人數上限放寬至8人，而公眾地方聚集人數亦同步提升。至於營業場所，除酒吧和卡拉OK因屬高危場所不能重開外，健身中心、美容院及戲院都會在有條件下重開，如美容院的僱員須戴口罩和護目鏡、須為顧客探熱、所有器材須定時消毒等。

派重用口罩 登記後兩周寄上門

此外，政府今午亦會開記者會介紹全民派可重用60次口罩的安排。據了解，市民本周起可上網登記，亦可同時代表一定數量的家人和親友登記，政府核對資料、包裝和發貨後，預料市民登記後約兩周便可收到郵政署寄來的口罩。至於一些沒電腦的市民，則可到郵政局登記領取。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在新城電台節目稱，內地仍有零星感染，故不能放寬邊境防疫措施；營業場所的限制如健身中心、美容院及戲院都可有條件下重開，食肆每枱放寬至坐6至8人都可接受，但酒吧和卡拉OK是高危場所，應最後才重開。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，若繼續在邊境實施人流限制、主動檢測個案及全民戴口罩，放寬限聚令至8人是合適做法，若連續28日、即至本月17日仍是零本地確診，可完全取消限聚令，但室內高危場所如公共交通工具上需強制市民戴口罩。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕陳松青 全民派口罩 限聚令 張竹君 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼
泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮
泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮
外聘意見：國歌法二讀 可與李磋商
外聘意見：國歌法二讀 可與李磋商
梁君彥曾拒接納外聘法律意見
梁君彥曾拒接納外聘法律意見
教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會
教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會
6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎
6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎
岳衣男認襲警 否認兩罪
岳衣男認襲警 否認兩罪
指駱惠寧違22條 郭卓堅覆核
指駱惠寧違22條 郭卓堅覆核
令兒糾黨劫雀友 地盤工認罪
令兒糾黨劫雀友 地盤工認罪
涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊
涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊
地署正查陶輝 公務員局：絲毫無關
地署正查陶輝 公務員局：絲毫無關
楊永強料未來多月仍不能外遊
楊永強料未來多月仍不能外遊
政府部門局部復工 市民續車牌碰壁
政府部門局部復工 市民續車牌碰壁
內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人
內地設廠港商入境免檢疫 每廠限兩人
【疫境仁心】戰場的禁地
【疫境仁心】戰場的禁地
兩口罩商退出資助
兩口罩商退出資助
客貨司機病發撞車不治
客貨司機病發撞車不治
地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當
地署上門查陶輝兩屋 8區議員廉署舉報 稱違防賄例公職失當
鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進
鄧炳強舊居涉僭建 警：知會業主未獲跟進
新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利
新警車轉黑玻璃 人權組織憂損被捕者權利
消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事
消防總隊目涉屢非禮兩下屬 官問為何不大叫 事主：驚會變好大件事
港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推
港鐵新App可購月票 二維碼入閘冀年內推
專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤
專欄：「拍片大時代」機遇 如何捉緊？ ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱
【Emily】大聯盟主題曲《再出發》今播 鍾鎮濤作曲 周柏豪泳兒等合唱
【Emily】支聯推學運短片 人哥翻睇眼紅紅
【Emily】支聯推學運短片 人哥翻睇眼紅紅
【Emily】話睇報道先知手震 聶德權：問過醫生身體健康
【Emily】話睇報道先知手震 聶德權：問過醫生身體健康
【Emily】明報潘樂陶偵查報道 奪恒大商業新聞銀獎
【Emily】明報潘樂陶偵查報道 奪恒大商業新聞銀獎
【Emily】許正宇見財經Panel正副主席
【Emily】許正宇見財經Panel正副主席
【Emily】接袁莎妮 梁兆基總商會履新
【Emily】接袁莎妮 梁兆基總商會履新