涉箍老翁頸 女大狀否認襲擊

被告為大律師方也方（57歲），控罪指她去年3月在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊事主康繼興（86歲）。

事主女：被告控制父9月

事主女兒康夢憶述，當日帶父親到醫院看骨科，在診症室門口等候期間，看到被告走向其父並用普通話說：「終於找到你了」、「你為什麼不理我？」康夢立即報警，要求被告離開，向被告說「你自己做過啲咩你最清楚」及「死賤雞」等說話，被告突情緒失控箍其父頸部。

康夢在辯方盤問時否認曾令被告失平衡，強調自己不會碰她，「因為呢個人太邋遢」。辯方又播放一段錄音，為康夢向被告說「你係我見過全世界最賤格嘅女人，我終於見到咩叫bitch」。康夢又透露，在母親過身後，2018年3月被告曾趕走父親原有家傭，更換大門門鎖，「控制」其父9個月，至同年12月康夢才報警接回其父，其間康夢指被告涉轉售其父物業，並不讓其父服醫院處方藥物及吃飯。案件今續。

【案件編號：ESCC754/19】