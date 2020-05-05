港聞

港聞二

岳衣男認襲警 否認兩罪

【明報專訊】去年9月15日炮台山及北角一帶發生白衣人與示威者衝突，身穿印有「岳」字上衣的青年涉持伸縮棍襲警及拒捕，昨於東區裁判法院承認襲警罪，但否認在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕，押後至6月11日開審。另同日一地盤工人襲擊外籍記者及一名不知名者，早前承認兩項普通襲擊，判社會服務令160小時。

就讀香港專業教育學院（IVE）高級文憑的被告陳以晉（19歲），被指去年9月15日在北角七海商業中心外，襲擊正執行職務的督察5327，並在七海商業中心外公眾地方管有一支伸縮棍，以及在同地抗拒正執行職務的警員17678。

地盤工傷兩人判社服令

控方庭上表示，將有3名控方證人，無會面錄影，但有數段共長約27分鐘影片，預計需審訊兩天。案件押後至6月11日以一併處理被告承認襲警罪的案情。

另同日晚上，地盤工人傅仰金（45歲）在北角新都城大廈外襲擊《南華早報》記者Dickson Antony Ian及不知名者，早前承認兩項普通襲擊，昨判160小時社會服務令。案情指出，該記者採訪途中聽到有人大叫「打記者」，看見被告對不知名者拳打腳踢。事主調停，反遭拳打下巴，需送院治理。

張潤衡表弟認藏汽油彈

去年10月31日示威者在旺角一帶集結，八仙嶺大火生還者張潤衡的表弟、公開大學工商管理學系二年級生李開正（22歲），涉在近雅蘭里後巷卸下藏有5枚汽油彈的背包，遭警員截停而被捕。他至今還押逾半年，昨在西九龍裁判法院承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。裁判官明言控罪屬《公安條例》下罪名，「除了判監或判入勞教中心，無其他選擇」，被告還押至5月18日判刑，以索取背景及勞教中心報告。

【案件編號：ESCC2146、2671/19、WKCC4135/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕汽油彈 普通襲擊 拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 襲警罪 岳衣男 北角白衣人 反修例風波

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