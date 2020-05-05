6‧12青年認暴動 反修例首宗 求情稱「沒一天不後悔」 入庭前籲港人掙扎

明報記者

被告冼嘉豪步入法庭前表示，考慮控方證據後才得出認罪決定，並呼籲「香港人掙扎」。他說罷走進犯人欄，承認去年6月12日在立法會綜合大樓公眾入口外連同其他人參與暴動。至於另兩項抗拒警務人員罪，在法官同意下交由法庭存檔，不予起訴。

稱情緒高漲犯案 非預謀

辯方求情稱，去年6．12對被告有特別意義，當時他獨自離家參與示威，豈料被捕，影響一生。被告家人事後感吃驚，家人朋友均想不到被告犯案，稱他案發時暴力行為與本性不符。辯方又說，被告「沒有一天不後悔」，他今年初已立意認罪，候判過程十分煎熬，現在知道暴力是不可接受，覺得自己欠同路人一個道歉。

辯方呈上多封求情信，師長均稱他是善良的人，僱主亦表示他出獄後會重新聘請。辯方強調，控方只能證明被告與立法會綜合大樓公眾入口外的衝突有關，涉案只有3至5分鐘，又指被告只是情緒高漲而犯案，向警方投擲的物品是隨手撿獲，並非帶到現場，望法庭接納他非預謀犯案。

雨傘頭盔擲警 當場被捕

控方案情指出，被告當日下午3時許穿黑衣黑褲及戴白色口罩，在立法會大樓公眾入口外衝擊警方防線，包括拋擲雨傘及頭盔。當警方施放催淚彈後，被告依然未後退，並繼續向警方擲物，終於即場遭制服被捕。被告在警誡下承認參與非法集結。控方透露，事件中8名警員受傷，但強調無證據指出傷勢與被告有關。

另外，控方呈遞梁天琦案及楊家倫案予法庭參考，前者暴動和襲警罪成，2018年被判囚6年；後者暴動及縱火燒的士罪成，判囚4年9個月。法官胡雅文稱需時考慮，押後至下周五判刑。

【案件編號：DCCC783/19】

（反修例風暴）