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教師教錯鴉片戰爭 可立設調查委會

【明報專訊】嗇色園主辦可立小學有教師於小二常識網上教學影片中，稱「英國為了消滅鴉片發動了鴉片戰爭」，該校校長上周就錯誤致歉，昨再發聲明稱，法團校董會已成立調查委員會，在完成調查及交報告前，不會就事件原由作任何臆測及回應，會確保調查公平公正、實事求是進行。教育局稱，無論任何原因，顛倒是非、錯教歷史事實絕對不能接受。

教育局稱，已要求學校調查及嚴肅處理，盡快提交報告，以便當局調查及跟進。局方又稱，教師絕不能顛倒是非，錯教歷史事實，損害學生的學習利益，無論任何原因，教育局絕對不能接受，又稱學校除需要詳細了解教師教學材料及內容，亦須檢視他們對學科知識的掌握，重申如教師被證實有專業失德，會根據《教育條例》嚴肅跟進。

校方上周承認其影片有錯及致歉，其法團校董會昨於校網張貼聲明，強調極度關注事件對學生造成的影響，「贊同校方已第一時間修正有關教學材料，同步優化現有處理教材的機制」。

葉建源：若歸咎整個教育界極不公允

教育界立法會議員葉建源稱，教師教學內容明顯有錯，違反史實，相信屬個別情况，而學校已道歉及展開調查，事件應告一段落，但有些政界人士把一名老師的錯誤說成是普遍老師、學校，以至整個教育界的問題，絕對是以偏概全，極不公允。他稱相信學校會按既定機制，深入了解老師犯錯原因，過程應予辯解機會，作恰當、公道處理。

教聯會主席黃錦良形容該名教師犯上「低級錯誤」，學校調查時需了解老師犯錯原因，是知識不足還是另有目的。他說，事件反映學校監察機制有漏洞，據其了解，有關影片屬老師預先錄製，然後上傳網頁供學生收看，故校方理應有空間審查。他促學校檢視機制，例如教學影片需經老師互相檢視、科主任審視後才發放。

此外，元朗官校趙聿修紀念中學的通識教育教材在網上惹起爭議，有網民稱「今日香港」單元教材偏頗。教育局稱無收到家長相關投訴；當局向學校了解，據悉有關筆記已於2019/20學年停用，局方作為官校辦學團體，十分關注事件，會深入調查，全面審視校本教材，嚴肅跟進。

相關字詞﹕鴉片戰爭 教聯會 葉建源 教育局 立法會

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