梁君彥曾拒接納外聘法律意見

內外意見不一 劉健儀：應由李慧琼揀

本身為律師的內會前主席劉健儀稱，立法會主席取法律意見不一定是裁決，但有助議員思考現時困局。劉健儀說，外聘法律意見與立法會法律意見不同，最終採納哪方意見，應由現任內會主席李慧琼決定，而非內會全體委員；當李作出決定後，若有人不同意，應到法庭提出挑戰。

過去5個立法年度，立法會主席或立法會行管會曾7次就宣誓風波等事宜尋求外間法律意見，而梁君彥向外尋求法律意見後亦未必一定採納，2017年建制派提出修改《議事規則》將立法會全體委員會的法定人數降至20人，便是一例。

立法會當時外聘資深大律師何沛謙和御用大律師Lord Lester of Herne Hill，兩人都認為立法會會議和全體委員會的法定人數應相同，不得少於《基本法》規定全體議員二分之一；建制派聘用的大律師馬耀添則稱兩者職能不同，故人數要求不一樣。不過梁君彥最終接納建制派修改議事規則的議案，交由立法會投票決定是否接納有關建議，最終在建制派議員支持下，通過修改議事規則。