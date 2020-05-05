泛民未商對策 有人對肢體抗爭有疑慮

泛民合資再覓外間法律意見

有建制派形容，此是變相給泛民「下台階」，會否令事情無彎轉，在乎泛民會否阻李慧琼主持會議。有泛民議員說，周五若讓李慧琼坐上主席位主持內會，即使只是討論法律意見，已等同認可李慧琼有權處理主席選舉以外的其他事情，但若要以肢體抗爭阻止有關內會會議進行亦是「大工程」，風險較去年阻止修訂《逃犯條例》大；部分民主派因去年的法案委員會「雙胞胎」衝突而背負官司，本身或有憂慮。

建制：困局或化解 不代表不DQ

經民聯梁美芬說，希望民主派在周五開會時不要再以肢體衝突阻撓，否則只會令市民更煩厭，她說已有兩名資深大律師、內會前主席及立法會前秘書長，皆認為現任內會主席有權主持會議，大家應尊重。

有建制派議員表示，周五內會不應投票決定是否採納外間法律意見，應由李慧琼自 誓、公職人員行為不當，現時內會或見出路，但有建制派認為即使能走出困局，亦不等同郭榮鏗沒有被DQ議席、或在下次參選時被DQ不能「入閘」的風險，相信要看律政司會否出手，包括評估郭的「越權行為」是否已達違反宣誓的程度等。另一建制派中人稱，建制派必定會在議會內追擊郭榮鏗，料有議員提不信任議案，但這只是向支持者交代的政治表態，實際上不夠票DQ議員。