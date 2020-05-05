外聘法律意見：現主席有權處理要務 周五內會主持 早郭榮鏗午李慧琼

李不主持選主席 將處理14法案

根據立法會網頁，李慧琼周五主持的特別會議預留3小時，議程除討論內會仍未能選出主席的問題，亦會處理交付內會處理的14項法案和附屬法例法律事務部報告，以及資深司法人員任命。

立法會主席梁君彥外聘資深大律師余若海和孫靖乾就內會選舉主席一事提供法律意見。據相關文件，兩人認為郭榮鏗讓委員討論立法會大樓的保安及相關無約束力動議，是與選舉無關，是超越主持內會主席選舉的職能及角色；又說注意到郭在3月13日的會議上清楚承認，是為政治原因而故意拖延內會主席選舉。

外聘意見：郭有越權

認或致主席濫權 兩害取其輕

至於現任內會主席李慧琼的權力，外聘意見認為在新主席未選出時，現任主席應具內會主席可行使的所有一般權力，但如獲提名候選新任主席，則無權主持選舉主席的會議。

相關法律意見認為目前在新會期開始後超過6個月仍未選出新任內會主席，現任主席要確保內會不會因主席選舉出現「過度延誤」，以致其工作及正常運作受到不適當干擾，她可在新主席未選出前，開會處理內會事務。不過，法律意見承認，這樣有可能出現濫權的情况，但認為此與內會和立法會無法正常運作之間，前者是「the lesser of the evil」（兩害取其輕）。

郭：損立會傳統 外聘大狀離地

郭榮鏗回應稱，根據去年10月立法會秘書處和法律顧問的意見，內會主席將成為行管會副主席，故討論立法會保安等事宜與主席選舉有直接關係，有合理基礎。他批評外間資深大律師無解釋為何他不能處理委員就保安等問題提出的議案。

郭又批評，外聘法律意見將立法會傳統和做事方式打破，如承認現任主席在新主席選出前可行使所有一般權力，容易濫權，若主持選舉的人與現任主席「打龍通」，可令內會正副主席「選了一次後，以後都不用選」；未選出新主席前，現任主席可透過傳閱文件處理內會事務，郭批評是「離地」。他說會繼續不偏不倚地主持會議，不希望周五發生「雙胞胎」會議或「難睇」的場面，亦不希望李慧琼「拎住份意見書就做佢認為應該做的事」。

對於外聘意見認為郭榮鏗承認因政治原因而故意拖延選舉，郭回應稱是斷章取義、上綱上線。翻查會議記錄，郭在該次會議上回應李慧琼問他何時選出主席，郭引述街上有市民向他說「記住頂住內會」，但他稱不知「頂住」是什麼意思。

建制派聯署促開會

毛孟靜：不能無視立會法律意見

建制派昨聯署促李慧琼盡快召開會議，處理內會積壓事務。新民黨主席葉劉淑儀稱，外間法律意見引述多個權威的法庭裁決，解釋《議事規則》要廣闊和符合法律目標，無可能根據立法會法律顧問的解釋，變成「荒謬的後果」。

議會陣線毛孟靜認為，立法會本身有法律顧問團隊，質疑梁君彥花公帑向外尋求「自己想聽的法律意見」；強調不能一錘定音稱外間法律意見才是權威、置立法會法律顧問意見於不顧，否則會顛覆整個立法會。

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