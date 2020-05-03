將軍澳擬建12層綜合大樓 設街市康健中心

議員稱選址遠離基層屋邨

西貢區議會周二將討論有關項目，有區議員質疑選址遠離基層屋邨，附近住戶憂慮街市影響衛生，且帶來太多人流，令原來社區不勝負荷。

街市不少於120檔 或再修訂

政府向西貢區議會提交文件，建議在將軍澳67區位於寶邑路與唐賢街交界的用地指定範圍內，興建一幢樓高約12層、佔地6000平方米的聯用綜合大樓，地面及兩層地庫用作政府或公眾停車，以及街市儲物空間；地面至2樓用作公眾街市，其中部分地面空間作幼稚園用途；3樓及以上樓層共9層用作醫療設施、福利設施及政府辦公室。

文件提到，聯用綜合大樓包括新公眾街市，初步設計構思不少於120個攤檔，主要售賣魚、肉、蔬果等新鮮糧食，盡量加入「地方營造」概念元素。大樓內擬設西貢地區康健中心、兒童體能智力測驗中心、母嬰健康院、皮膚科診所、長者日間護理中心、展能中心等。計劃仍在籌劃階段，日後或再修訂。

西貢區議會主席鍾錦麟表示，上周二聽過食衛局副局長徐德義簡介該項目，得知政府欲下年底將項目交到立法會申請撥款，但鍾質疑選址原用作文娛中心用地，憂文娛中心空間大減，且選址鄰近中產屋苑，距離健明邨等基層街坊有15至20分鐘步程。西貢海晉選區區議員黎煒棠說，選址與天晉IIIA僅一街之隔，附近屋苑住戶擔心景觀受阻，亦憂街市影響衛生，並且帶來太多人流，令原來社區不勝負荷。