「陣地社工」膺優秀社工 陳虹秀：上前線需深思熟慮

陳：得獎提醒大家初衷

是次選舉分別選出兩名「優秀社工」及「新秀社工」，先由社福界及相關團體代表從16名參選人中，分別甄選5名優秀社工及4名新秀社工候選人；再由學界、業界及傳媒代表等組成的評選團作個別會見後選出。擔任社工10多年、多次在示威現場前線作調解的陳虹秀，獲選為「優秀社工」。

陳於去年8月31日衝突中被捕，被控暴動罪，上月29日她與涉同日事件的另外14人在區院應訊，均不認罪，她的案件排期至9月8日開審。

陳虹秀認為獎項是對社工專業的認同，提醒大家做社工的初衷。她在示威者與警方之間作調解，手持米高峰呼籲警方冷靜，「吶喊未必時時有用，但要有人提着他們」。她憶述曾有示威者被警方壓在地上後遭腳踢，她喝止，該示威者被拉下面罩後發現為女生，「我見到佢（警察）係呆咗」，並由同袍拉走。她說，有警察作出武力行為時不夠理性冷靜，「並非叫人仇警，但有人需制止」。她提醒有意到衝突現場的社工考慮清楚，切勿混淆社工及參與者的角色。

「新秀社工」支援被捕者

陪家長通宵守候

另外，其中一名「新秀社工」得獎者為被捕支援服務「OnCall 48」義務執勤社工楊紫荊。她由去年10月起穿梭於各警署、醫院，為被捕者家長提供情緒及法律支援。她與其他成員曾在多個晚上通宵達旦陪伴家長於警署門外守候、「叩門」查詢情况，天亮後直接上班；去年成員們更一日內於13個地點提供支援。過程辛苦，但她認為作為社工，需與家長同行。

楊紫荊又說，服務為自發義務性質，無人「批准」，「但需不需要這種批准呢？還是社工在社會需要下，有自己緊守的職責與本分？」她認為社會撕裂下，不應再等待傳統家庭轉介服務，社工要在「不信任下建立信任」，接納別人的故事、聆聽需要，「人生經歷無對錯」。

另一「新秀社工」得獎者，是心光盲人院暨學校「有作為」計劃項目經理涂淑怡，有關計劃協助視障青年就業，至今已有逾50名青年成功做就業配對。

除了陳虹秀外，獲選為「優秀社工」的，還有香港基督教服務處「Hero+」MSM支援服務計劃主任葉永裕，其負責計劃為男男性接觸吸毒者提供同志友善戒毒服務計劃，協助他們面對個人及社會壓力與困境，計劃自2017年開展，至今已介入逾70宗個案。