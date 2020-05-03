節果決明疫下怒放 紅棉路灑嫣紅白雨

詹志勇：屢倡多種不獲接納

紅棉路旁的前美利大廈、現址美利酒店的停車場種有古樹「節果決明」，該樹2004年9月被列入古樹名木冊，是當中唯一的節果決明。根據古樹名木冊資料，該樹樹幹直徑逾1米，高17米，獲評為珍貴或稀有品種，具有文化、歷史或重要紀念價值。長春社總監蘇國賢說，該樹原產於夏威夷，屬觀賞樹種，由於果是豆莢，而且一節一節，故稱為節果決明。

美利酒店前身為政府建築物美利大廈，這棵節果決明隨着活化美利大廈交到酒店發展商九龍倉管理，大廈動工改裝時，節果決明因屬古樹冊的樹木，成為地盤範圍的18棵大樹中唯一獲保留的古樹。詹志勇稱，節果決明屬熱帶樹，適合香港栽種，多於初夏開花，現時正值花期；節果決明的樹形、花和葉都是天生漂亮，而且不易生病，他多次建議在本港各處栽種，一直不獲接納。

位於美利酒店的節果決明歷多次危機，曾被政府列為病樹，樹枝曾染真菌，又曾爛根。詹志勇說，現在美利酒店的只算「半棵樹」，另一半樹幹已因腐爛塌下，大廈改建工程期間雖無傷害該樹，但地盤沙塵滾滾，機器出入熱氣多，形容「棵樹自然無咁開心」，近年酒店落成，樹才可休養生息，但他形容其生命力頑強，近年每逢初夏都能盛開。