陶輝妻頭像換記者相 《蘋果》發律師信

陶輝：不知妻子做了什麼

張雅詩facebook帳戶頭像原為一張小女孩的照片，前日換成《蘋果》採訪主任的照片。陶輝昨回應傳媒稱，不知道太太做了什麼，不予置評，又稱太太在社交媒體的行為全由她決定。警方稱不評論個別案件，若有個別警務人員涉嫌違法或違紀，會按既定機制調查及跟進。本報記者昨已找不到張雅詩的facebook帳戶。

《蘋果》去年取得法庭禁制令，禁止任何人披露員工的個人資料，包括姓名、職級及相片等。《蘋果》報道，該報法律部代表該報及涉事採訪主任昨向張雅詩發信，指控張濫用記者照片作社交網站的個人頭像。信中要求張立即在facebook移除有關照片、就不當展示記者個人資料道歉、立下契約承諾不會再犯、作出損害賠償，並為原告人繳付涉案的所有法律費用。信中亦稱，正研究跟進張涉嫌違反禁制令、藐視法庭的行為，考慮採取進一步行動。

《蘋》有禁制令 促刪相賠償

法政匯思成員、大律師蘇俊文表示，張的舉動已構成違反禁制令，涉嫌民事藐視法庭；另外，張涉轉換有關記者的照片，「顯然不是出於事主意願」，涉嫌違反《私隱條例》。

記者協會關注事件，認為有關舉動並非巧合，會對涉事記者構成心理壓力，憂慮有人意圖威嚇記者及打壓新聞自由，促請有關人士盡快澄清擅自使用記者相片的目的，要求警方徹查，亦促請私隱專員公署主動跟進及調查。

私隱專員公署表示留意到事件，接獲投訴後會按《私隱條例》處理並查找相關事實，確保公正執法；基於將展開調查，不會評論有關事件。

中西區區議會主席鄭麗琼3月份在社交媒體轉發一名警員及其家人資料的帖子，被警方指涉嫌違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪拘捕。另外，去年11月5日有警員的個人資料在網上被非法披露，警方調查後，律政司長3月向涉案女子展開民事藐視法庭程序。