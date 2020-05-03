再兩警官涉僭建霸地 地署屋署跟進 涉莊定賢及韋華高 警方不評論

屋宇署稱將派員視察懷疑村屋有僭建物一事，如發現有違規會採取適當行動。地政總署則稱，分區地政處會安排作實地視察，如證實有非法佔用政府土地，會按現行適用程序及個案優次，採取執管行動。警方回覆稱不評論個別個案，着傳媒如有資料或證據，可向有關部門查詢或投訴。

莊定賢屋前花園為官地

韋華高村屋天台有上蓋

本報昨到莊定賢位於西貢田寮46號的村屋外觀察，見屋前花園以橙色地磚鋪設，更以木板圍封，天台亦築有鐵皮上蓋。本報查冊得悉，莊定賢於2007年購入全幢3層高村屋，該村屋的批約受《建築物條例（新界適用）條例》監管，而在1996年的批地文件中，亦明確標註其屋前空地、現被當作花園的用地為「Govt. Land（政府用地）」。

規劃師：加建物有申請不違法

城市規劃師吳永輝稱未知莊定賢有無向政府租用門前空地，無法肯定其花園是否霸佔官地，但若他並無租用，屋前有搭建物、裝有圍欄及舖上地磚皆是違法行為；而其天台搭建物，吳認為鐵皮上蓋看似不能隨便收起或安裝，很可能是固定上蓋，如無向屋宇署申請，亦是違法。

本報昨亦到韋華高的住所外，見其露台有約10平方呎位置以玻璃圍封，天台亦有鐵皮上蓋。按土地註冊處資料，韋華高在1995年購入西貢大洞村70號頂樓連天台單位，該村屋為丁屋。吳永輝稱，村屋天台及露台均不能有圍封的搭建物，認為韋華高的露台和天台鐵皮上蓋，若無申請就有可能違法。

莊定賢花園放警察雪糕筒

本報亦拍攝到莊定賢屋前花園及泊車位旁均有印上「警察」字樣的「雪糕筒」。大律師陸偉雄認為，要視乎管有警察雪糕筒的原因，才能判斷是否違法。他說，若警方在該處工作後遺下，而市民暫代保管，或不違法；但若市民是據為己有，以作裝飾品或用以霸地嚇人，就有可能觸犯「盜竊罪」。至於警察自行管有警方物件是否合理，陸認為警察也不代表有權擁有警方物件，並當作私人物件使用，稱是次情况需再作調查才能判斷。警方回應稱會了解事件。

助理警務處長陶輝被指違規入住牌照屋一事，地政總署昨被問及調查進度時稱沒有補充。