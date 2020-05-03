譚耀宗盼明年8月前為23條立法

譚耀宗在《大鳴大放》中表示，今屆立法會只餘數個月，不夠時間為23條立法，但他認為這工作應該要做。被問到會否擔心推動23條立法引起的社會反彈比2003年23條立法或反修例風波更大，譚認為政府應解釋條例是針對港獨或煽動叛亂的人，一般市民毋須擔心。黃碧雲認為，要落實「真普選」才可以處理23條立法，現時趨勢中央什麼事都管，再做23條立法會令市民比2003年時更擔心。

會否憂再掀社會風波？

吳秋北：不應怕民意反彈就不做

吳秋北接受本報查詢時稱，他主張盡快完成23條立法，這兩年香港社會「港獨」的活動不少，但因為民主派屢在立法會「拉布」，故要研究新方法立法。他又認為，泛民可在來屆立法會取得過半數議席只是假設，政府有責任立法，提出的法案在立法會能否通過是另一回事，但現時看不到政府有盡力。至於會否擔心民意反彈，他稱修訂逃犯條例風波引發不少暴力事件及外國勢力干預，更說明23條立法的迫切性，強調23條立法對香港長治久安重要，政府不應因為擔心民意反彈就不做。另外，工聯會等團體昨到美國駐港澳總領事館外示威，批評美國國務卿蓬佩奧日前表示華府反對香港就23條立法。