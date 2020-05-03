廢校檢爆炸品化學品 警：部分涉去年理大失竊

警方接報後，隨即封鎖校舍及附近範圍，消防車奉召到場戒備，有組織罪案及三合會調查科（O記）及爆炸品處理課人員到場蒐證，機動部隊警員亦奉召到場在校舍各樓層徹底搜查。

檢硝油炸彈遙控裝置壓力煲

O記高級警司李桂華表示，在校舍男廁格檢獲手擲式土製炸彈、4公斤俗稱「ANFO」的「硝油炸彈」、遙控爆炸裝置、化學原材料及壓力煲等，另外亦發現哥羅芳、山埃、水銀、乙醇等物品。經初步調查，檢獲的危險品及化學品，部分與去年理大的失竊案有關，因部分物品仍未開封，其編號、包裝與失竊案中物品相同。

李桂華強調，壓力煲為國際恐怖分子於恐襲的常用物品，其殺傷力相當大；由反修例運動開始，O記已處理11宗與爆炸品或土製炸彈有關係的案件，加上今次檢獲壓力煲，情况令人十分擔心。他重申，藏有及製造炸彈，可被判監14年，如試爆或造成人命傷亡，其刑罰更嚴重。

認3月曾演練 警：沒用土製彈

觀塘區議員尹家謙出示街坊提供照片，顯示警方曾於3月12日在該校舍內演習。李桂華稱警方確實曾於上址演練，但強調警方不會使用土製炸彈，亦絕不會使用如山埃的易燃及有毒物品。檢獲的爆炸品用途及針對目的仍有待跟進調查，暫時沒有人被捕。

爆炸品處理課炸彈處理主任李展超表示，檢獲曾被改裝的手提電話與電路板連接，相信電話接收信號後，經電路板產生熱力，從而引爆自製爆炸品；另檢獲約10公斤化學原材料、約4公斤自製炸藥製成品，後者初步檢測為硝油炸彈。該批危險品發現地點為校舍地下男廁格，分別在坐廁板及旁邊發現爆炸品，亦有紙箱及手拉篋存放爆炸裝置、爆炸品、化學品，另有相信用作存放炸藥的手擲圓球容器及引線，其引爆威力及可造成的破壞程度仍有待進一步檢測確定。

李展超續稱，檢獲爆炸品穩定性尚算高，故將物品檢走化驗，沒有即場銷毁。