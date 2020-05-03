中聯辦譴責五一聚集炒作黃圈 泛民：幫襯舖頭都要管 已失控

15歲少年被捕 警檢汽油彈空樽

前晚11時許，一部便裝巡邏車巡經長沙灣道及界限街交界，發現4名黑衣和黑口罩男子，向路中心投擲汽油彈及插有鐵釘的水喉膠管，其後逃去。警方當場拘捕一名15歲男學生，他涉嫌縱火及管有任何物品意圖摧毁或損壞財產，當時他仍手持打火機及兩個插有鐵釘的水喉膠管，其背囊有1個汽油彈及7個空酒樽。現場地上有燃燒痕迹、玻璃碎及7個插有鐵釘的水喉膠管。

住宅揭汽油彈製作場 女業主被捕

警方再到大埔道一住宅單位調查，發現一個汽油彈製作及儲存中心，檢獲3.6公升汽油、一些玻璃樽、打火機、砂糖、手動泵、索帶、頭盔、伸縮棍、強力電筒、防毒面具、眼罩及黃背心等。警方拘捕46歲單位女業主，她報稱營業員，涉嫌管有攻擊性武器。警方相信該男學生曾到上址製作汽油彈，兩人關係有待調查。

中聯辦：政客蠱惑一代人犧牲

中聯辦發言人昨提到此宗事件，指被捕疑犯只有15歲，質疑蠱惑「有案底人生更精彩」的政客，以犧牲一代人美好前程為「政治燃料」，「居心何在、於心何忍」。發言人又批評，反對派政客為在立法會選舉中「多撈席位」，罔顧自由市場，炒作「黃色經濟圈」，人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶，形容是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」；並再提到，反對派惡意「拉布」癱瘓議會功能，無對第二輪防疫抗疫基金投下贊成票，企圖拖延通過《財政預算案》。發言人說，會堅定支持特區政府和警隊依法嚴懲暴力犯罪分子，採取有效措施維護香港法治、安全和國家安全，呼籲關愛香港的人「與暴力割席、向攬炒說不」。

陳淑莊質疑為「下重手」鋪路

民主黨主席胡志偉斥中央介入香港內部事務無孔不入，中聯辦「監督」特區政府施政，提供「全方位錯誤意見」。他認為，年輕人上街是希望社會公道，執法者視法律如無物卻不檢討自己。他又指出，預算案在限時辯論下，5月中會投票，議員對預算案有不同看法正常，因為他們不是全國人大般的「舉手機器」。陳淑莊認為，中聯辦「講到本土恐怖主義」已成事實一樣，質疑是為日後下重手鋪路。

政府建制：中聯辦發聲理所當然

港區全國人大代表吳秋北認為，中聯辦發聲關心香港整體一國兩制實踐、社會安寧、國家安全是理所當然。民建聯周浩鼎稱，中聯辦就香港前日「黑暴」發聲譴責是責之所在，質疑「反對派」害怕別人揭穿他們想攬炒的惡行，才認為中聯辦是干預。政府發言人回覆查詢稱，中聯辦代表中央政府專責處理香港事務，對涉及一國兩制和基本法的落實表達意見和關注，也是理所當然、責之所在。

明報記者

（反修例風暴）

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