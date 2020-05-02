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2020年5月2日星期六
港聞二
行會6人倡鬆綁處所 不撐放寬限聚 民陣：禁逾4人聚集不科學 促保障集會權
市民響應網上號召 警高度戒備 五一多區人龍撐「黃店」 未釀衝突
稱中立被標籤「藍店」 食肆：很無辜
8人分兩組遊行被票控 工黨批打壓 警：逾4人「共同目的」已違限聚令
工盟擺66街站 4人一站派傳單
【抗疫百日】世衛前助理總幹事福田敬二：港人抗疫A級 他日回首會自豪
SARS全球質疑中國瞞疫 世衛團訪中港
評港抗疫措施及格 許樹昌提三大不足
內地病毒倘湧港 「前線」置險境 許樹昌：不應追究罷工醫護
內地客絕迹 僅菲傭租房半天 賓館五一冷清 蝕做老夫婦嘆瀕結業
尖沙嘴全港客 藥妝店料生意跌九成
工聯促設失業金 政府：速推工資補貼
增兩宗巴國輸入 5日零確診斷纜 張竹君：疫情初步受控 危機未除
【疫境仁心】復康‧撐
抗疫百天 張竹君：市民合作才捱到現在
迎復課 衛署更新學校防疫指引
黃大仙祠重開 拜神要限聚
【海外港人抗疫日誌】緊急令未緩疫 「不安倍增」成潮語
中文DSE周一考 「死亡」閱讀卷佔分增 範文題趨難 教師倡跨篇溫
套路作文增 籲取材生活勿亂煽情
曾發聲明反修例 羅慶才連任浸聯會會長
涉打罵腳踢6歲子 男警被捕停職
亂過馬路遭撞飛 五旬漢命危
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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