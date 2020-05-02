曾發聲明反修例 羅慶才連任浸聯會會長

【明報專訊】去年曾發聲明反對修訂《逃犯條例》的浸信會聯會會長羅慶才，昨於換屆選舉中獲860票連任，以247票之差，擊敗對手大埔浸信會退休主任牧師朱活平，羅的6人團隊全數當選，而朱的團隊中、曾聯署要求浸聯會擱置有關反修例聲明的張啟明則獲選為第三副會長。羅慶才連任後稱「安心咗，明確咗」，認為當選象徵了浸聯會有一部分聲音是想多參與社會事務。
羅：有聲音想多參與社會事務
自2018年5月1日獲選為浸聯會會長，羅慶才去年在無對手下連任，今年受朱活平7人團隊挑戰，朱的團隊中有5人曾聯署要求浸聯會擱置有關反修例聲明。浸聯會昨舉行年度常務委員會換屆選舉，聯會代表到九龍城浸信會投票，羅得860票當選，朱則獲613票。而常務委員會有8個職位，除了羅的6人團隊全數當選，現任副會長陳培輝獲選為第二副會長，朱團隊中的張啟明則成為第三副會長。
暫不憂政府削資源
前日稱對連任「信心一半半」的羅慶才昨於當選後表示「安心咗，明確咗」，認為象徵浸聯會有一部分聲音想多參與社會事務，將與其他常務商量下一步工作。他早前於競逐連任錄音講話提到，浸聯會由政府手上得到很多資源，要與政府保持良好關係，政教分離變成「掩眼法」，實質是不可批評政府施政。對於會否擔心政治表態被政府削減資源，羅稱不擔心，相信政府亦需要機構協助照顧基層，短期內不會有大轉變，他有機會仍會繼續發聲。
朱活平稱尊重民主選舉結果，「聽從上帝安排」。張啟明則表示，尊重會長意見，而政治立場無完全對與錯，認為個人可表達政見，但不應代表團體，對於早前羅慶才以會長身分發表的言論，他指「有商榷」。