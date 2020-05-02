曾發聲明反修例 羅慶才連任浸聯會會長

羅：有聲音想多參與社會事務

自2018年5月1日獲選為浸聯會會長，羅慶才去年在無對手下連任，今年受朱活平7人團隊挑戰，朱的團隊中有5人曾聯署要求浸聯會擱置有關反修例聲明。浸聯會昨舉行年度常務委員會換屆選舉，聯會代表到九龍城浸信會投票，羅得860票當選，朱則獲613票。而常務委員會有8個職位，除了羅的6人團隊全數當選，現任副會長陳培輝獲選為第二副會長，朱團隊中的張啟明則成為第三副會長。

暫不憂政府削資源

前日稱對連任「信心一半半」的羅慶才昨於當選後表示「安心咗，明確咗」，認為象徵浸聯會有一部分聲音想多參與社會事務，將與其他常務商量下一步工作。他早前於競逐連任錄音講話提到，浸聯會由政府手上得到很多資源，要與政府保持良好關係，政教分離變成「掩眼法」，實質是不可批評政府施政。對於會否擔心政治表態被政府削減資源，羅稱不擔心，相信政府亦需要機構協助照顧基層，短期內不會有大轉變，他有機會仍會繼續發聲。

朱活平稱尊重民主選舉結果，「聽從上帝安排」。張啟明則表示，尊重會長意見，而政治立場無完全對與錯，認為個人可表達政見，但不應代表團體，對於早前羅慶才以會長身分發表的言論，他指「有商榷」。