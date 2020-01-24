中文DSE周一考 「死亡」閱讀卷佔分增 範文題趨難 教師倡跨篇溫

明報記者 蕭愷情

DSE中文科試卷第三年加入範文考核，範圍涵蓋12篇文言篇章，過去曾考《出師表》、《始得西山宴遊記》等。

比較題曾出 發掘異同「有趣過背」

中文科補習教師蔣旻正估計，範文部分難度將愈來愈高，建議考生熟讀屬「清白之身」、尚未考核過的範文，如《念奴嬌．赤壁懷古》、《廉頗藺相如列傳》。他舉例，《廉頗藺相如列傳》對角色人物及事件刻劃甚多，相等於3篇課文，考生可多分析文章如何刻劃人物。他又建議考生比較不同篇章，如過去曾考的《勸學》 及《始得西山宴遊記》，兩篇均有提及登高博遠，惟所思所悟不同。他稱，今年考生可發掘更多相異之處，「比起背書，溫習時會更感興趣」。

張祝珊英文中學中文科主任李佳平亦認為，若考生已熟讀範文，時間許可，可跨篇比較，「（比較題）難度高但又有機會出」，並整理好12篇範文重點和常用的寫作、寫景及修辭手法，「考試時隨時可用」。她又提醒切勿「死記硬背」文言文精讀練習，作答時需留意上文下理、語境及詞性。

不懂文言字詞 可從成語推敲

蔣旻正稱，遇上陌生文言文篇章，如有不明白的字詞，可嘗試用已知的成語解讀，「細心想答案其實不假外求」。他舉例稱，「爾」及「竟」字，考生可聯繫到「爾虞我詐」及「有志者事竟成」，則可推斷出「爾」為「你」、「竟」為「最終」的意思。

思考文化觀念扣連生活 助答題

過去考評報告反映，考生不擅作答涉及分析或說明的題目，稱考生闡述粗略，表現欠佳。華英中學中文科主任卓暉認為，考生需「帶着問題去閱讀」，溫習時多問自己，「（文章）說什麼、怎樣說、如此說有何好處？」逐步推進，才可一步步回應問題。

衛理中學中文科主任歐加慧稱，考生以往只花時間記範文寫作手法、結構，惟寫作手法用意突顯文旨，考生需了解文章主旨及思想感情。她說，考生以往認為範文背後文化「高高在上」，但「修身處世」、「家國人倫」等概念「落地且可信手拈來」 ，建議可多思考範文背後文化觀念，扣連日常生活，有助分析及說明題目。