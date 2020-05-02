【海外港人抗疫日誌】緊急令未緩疫 「不安倍增」成潮語

九成商店停業 新宿站人影寥落

筆者任職的工作本身難「在家工作」，但公司還是因應自主配合政府政策，要求筆者留守家中。有云「人無事先做到世界冠軍」，在家下廚次數比以往多，桌上也多了在外較為罕見的「溫野菜」。然而，面對重重複複的工作和狹窄的空間，嘴饞的筆者總會找一兩餐外出進食，一方面以微薄的力量幫助「振興」日本經濟，另一方面舒展一下筋骨，為家中糧倉「補補貨」。

緊急令下，市面約九成食肆及商店自行配合政府暫停營業。沒有限聚令，日本人雖不用擔心4人以上外出會被檢控，但新宿一帶街頭亦只有寥寥數人。步出車站，一家經常光顧的煎餃子店沒有營業，店外貼上「停業至另行通知」的告示。平常大排長龍、大受港人及遊客歡迎的一蘭拉麵門可羅雀，路旁一家燒肉店在看板寫上「吃羊肉增強免疫力」，看來仍在營業的商家也在花盡心思，希望路人入店消費支持一下。

走進一家專營炸豬扒的連鎖食店，店內食客不足10人。也許日本人習慣與陌生人保持距離，食客各自坐在不同角落；店內侍應維持日本人一貫服務態度，但在艱難時期，更顯殷勤。

營業豬扒店不到10人 侍應殷勤

首相安倍晉三早前宣布擴大緊急狀態令範圍，範圍外的部分都市也因應情况自行跟隨，又暫停大規模公眾活動，但要確保食材供應等。對於政府的對策，民間反對聲音佔大多數，市面上口罩、防疫物資依然短缺。對比其他國家的感染數字日趨減少，日本政府和國民如何渡過難關？這是不少日本人的疑問。

文：傅佳明 在日工作港人