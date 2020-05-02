迎復課 衛署更新學校防疫指引

據了解，教育局下周將交代中小學復課安排，並會向校方發指引處理防疫及教學安排；暫定復課安排會由高中先行，高中最快5月26日復課，其後擬安排小學復課。

建議校門設體溫監測站

因應復課在即，衛生防護中心上月29日更新給學校的防疫指引，建議學校在校舍入口設體溫監測站，並備有探熱儀器、酒精搓手液及外科口罩，學生及訪客進校前需量體溫，若學生發燒或有呼吸道感染徵狀，則禁止上學，校方應通知家長或監護人盡早將學生送往求診；若訪客有發燒等病徵，亦不得進校；指引並建議學校職員在上班前量體溫，若有病徵亦不應上班。若學生或職員證實確診，衛生防護中心將追蹤個案，密切接觸者將接受檢疫等，並會通知食環署消毒受污染的環境。

中學校長會促發更多指引

交代有疑似個案如何應變

指引並建議學校在疫情大流行期間不可使用噴射式飲水器，並於當眼位置張貼手部衛生、咳嗽禮儀及新冠疫症教材；若學校使用空調系統，應確保有足夠新鮮空氣等。

中學校長會主席鄧振強說，目前約有350間中學用作中學文憑試試場，並已遵從指引，包括在校舍內恆常清潔、為學生量體溫、試場做到考生距離1.8米等，認為各校已累積足夠經驗。他期望教育局稍後發布的指引能進一步交代若學校發現懷疑確診個案下，是否需要關閉及需關閉多少天，而部分學科如音樂、體育、家政等，學生之間會有較密切接觸，亦希望當局能說明校方在這些學科上的學與教安排。

（抗疫新階段）