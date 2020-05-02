增兩宗巴國輸入 5日零確診斷纜 張竹君：疫情初步受控 危機未除

昨確診者分別為16歲女學生及34歲男子，均於前日（4月30日）由巴基斯坦乘專機回港，均無病徵，其中34歲男子在巴基斯坦與父母同住，回港後入住駿洋邨，沒接觸在港妻子；16歲在港讀書的女學生自3月3日與3名家人回巴基斯坦探親，同行家人檢測呈陰性。

張：巴國返港確診比例不高

張竹君表示，巴基斯坦專機的港人仍有「十個八個」未有檢測結果，包括部分小童未能取得合適樣本；首批專機319人中有兩人確診，比例不算很高，但要留意未來14日情况。她說安排巴基斯坦抵港者入檢疫中心是「穩陣」做法，若未來有更多當地疫情的資料，或會調整。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲說，至昨共859名確診或疑似病人出院，仍有175名人留院，包括4人危殆和3人嚴重。

本港連續12天沒本地個案，香港疫情是否告一段落？張竹君說，本港確診開始減少，疫情初步受控，但未解除危機，新冠病毒潛伏期較長，仍需時觀察，特別是目前全球仍有疫情，相信本港仍會出現輸入個案，希望能控制，不至引起本地傳播。

就港府將豁免跨境學童及特定商務客入境的14日檢疫，會否考慮因應內地不同地區疫情差異而有不同程度的放寬、會否要求獲豁免者定期接受檢測，張竹君說這些都會是考慮的因素，仍在商討詳細安排。

被問衛署會否反對遊行

張：聚集可免則免

五一遊行遭警方反對，被問衛生署是否未來都會反對舉行遊行集會，張竹君說在公共衛生角度應保持社交距離，聚集如可避免就應避免。大批市民趁連日假期恢復外出，她提醒市民要繼續保持社交距離和個人、環境衛生，出外時戴口罩，乘公共交通工具和吃飯時需特別小心。

許樹昌：社區或仍有隱形患者

許樹昌則稱，因從歐美回港者已陸續抵港，近日輸入個案隨之減少，但距離上一次出現本地個案未足28日，目前仍可能有無病徵患者在社區潛伏，呼籲大眾在長假外出時繼續戴口罩和保持個人衛生。

明報記者

（抗疫新階段）