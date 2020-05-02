工聯促設失業金 政府：速推工資補貼

自設失業慰問金 5000額一日爆

工聯會理事長黃國認為，失業工友為現時最迫切、最需要關顧的一群，政府在當前關鍵時刻應幫助失業工友解燃眉之急，稱工聯會推出的「緊急失業慰問金」，5000個名額一日內爆滿，期望政府盡快推出失業資助，讓工友「一個都不能少」受惠抗疫基金。會長吳秋北建議政府向失業者發放9000元失業現金津貼，為期最長6個月。

貨車司機不滿僅的士小巴受惠

演藝化妝師王小姐為自僱人士，因疫情下所有表演活動及拍攝工作暫停，外景及大型活動相繼取消，每月收入跌至只有3000多元，但因無固定收入，未有供強積金而未能受惠政府抗疫基金。

輕型貨車司機鍾先生亦稱生意大跌七成，每月收入僅數千元，對同為自僱司機但只有的士及小巴司機獲現金補貼表示不解，「不明白為何政府丟下我們」。

政務司長張建宗表示，疫情嚴重打擊香港經濟，失業率及就業不足率升至近年新高，亦有僱員面對減薪、放無薪假等壓力，稱政府會全速推進抗疫基金下的措施，支援企業和僱員。張續呼籲勞資雙方同舟共濟，坦誠商議，共渡時艱。

政府：強積金撤對冲 年底交立會

政府發言人回應不同勞工團體的訴求稱，會盡快推出第二輪抗疫基金下涉及810億元的「保就業」工資補貼計劃，協助僱主保留原被遣散員工；政府亦預留60億元在未來兩年創造約3萬個有時限職位。其他勞工權益方面，政府發言人稱已將延長法定產假的草案交立法會審議，亦預計今年底向立法會提交取消強積金「對冲」法例草案；最低工資委員會亦會在10月底前提交新一輪檢討建議報告。

（抗疫新階段）