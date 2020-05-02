尖沙嘴全港客 藥妝店料生意跌九成

「行得舒服 這才是我想要的香港」

昨日尖沙嘴廣東道人流稀少，以往黃金周大排長龍的名店如LV、珠寶店等均門可羅雀。聞名於內地自由行客的龍城大藥房，過往黃金周每每擠得水泄不通，昨日則客人不多，數名香港顧客自動自覺排起隊，店員發現後着他們內進。港人李小姐表示自己約了人，剛好經過，順便想要買洗面用品。「條街都無乜人啦！這裏平常晚上都好多人，見到這樣，真的覺得很少有。」有員工稱自從少了內地人，生意差了八九成。

另一間藥妝店「安欣母嬰藥粧生活百貨」則靠全店半價招徠。員工鍾先生說，老闆在疫情甫起的1月尾便推這優惠，盼刺激消費意欲，「每件貨都只能賺幾元」。他又稱，往年五一每日生意額能達10萬元，估計昨日只會有1萬多元。

驚安之殿堂人山人海

不過，位於尖沙嘴美麗華廣場的日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）昨日人頭湧湧。該店貼出告示，呼籲顧客保持1.5米距離，惟店內人山人海，顧客幾乎「人貼人」前進。住港島的陳先生一家三口前日已去了崇光感謝周，昨日則到尖沙嘴逛街，並到「驚安之殿堂」選購食品。他希望趁放假外出消費，又感覺街上的人少了好多，行得較舒服，「這個才是我想要的香港」。

（抗疫新階段）