內地客絕迹 僅菲傭租房半天 賓館五一冷清 蝕做老夫婦嘆瀕結業

前日內地客125 按年跌99.9%

現由內地入境要檢疫14日，據入境處數字，前日來港內地客僅得125人次，較去年同日15.9萬人次，按年減約99.9%。尖沙嘴著名「賓館集中地」美麗都大廈昨冷冷清清，78歲的阮先生和75歲的阮太自1997年起在此經營賓館，阮先生本經營的象牙雕刻生意不能再續，便接手經營這賓館，小小的5房賓館本來累積了一班熟客。

5房賓館乏人問津 割價促銷「無得鬥」

但去年的反修例運動，令旅客大減。賓館每月要付租約1萬多，連同二三千元的電費、商業牌照費等，阮太說去年6月至今已倒貼了10多萬元。她說去年五一房價約300至400元，四月中便全被預訂；今年乏人問津，現只有一名未能回內地住處的港人長租，原本六七千元月租，現只收3000元。昨還有無處容身的數名菲傭，臨時來花百多元租房半天。訪問期間，菲傭的房間傳出響亮音樂聲，阮太說剛走過去罵了她們，「會影響到另一位客人！」

酒店現割價促銷，阮太直言「無得鬥」，「人哋個lobby幾靚！我連lobby都無！」她說自己唯一優勝的是堅持日日打掃換牀單，保持衛生。同一幢大廈曾出確診，有賓館靠接待檢疫者「吊命」，但阮太說不敢接待這類客，「我與子女同住，自己晚晚都會回家，擔心影響家人健康」。她又擔憂幾個租房的菲傭不夠衛生，說一定要在她們走後大清潔。

去年起養老金倒貼 「退休回家好悶」

阮太說子孫都會給她家用，也叫二人不要再經營賓館，但她不敢透露一直以儲蓄和生果金「倒貼」賓館。為什麼不享清福？她說：「但退休很悶啊！你叫我走去哪……丈夫70多歲了，你叫他回去（家），沒有任何人跟他聊天，他會很悶。」

一所虧蝕的賓館，成為二人的小天地，「這裏很好，他們（其他賓館的員工）常常會過來，和他談天。他們常說，你不要不做啊！你不做，常常睡在家，就會老啦！」至於會否怨恨「年輕人搞亂社會」？「這一些我們無謂嬲啦！香港政府做得不夠好啦，呢個林鄭，真係唔得……」

明報記者

（抗疫新階段）