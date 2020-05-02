評港抗疫措施及格 許樹昌提三大不足

7萬人湧港漏網 料涉蘭桂坊爆疫

作為政府專家顧問，許樹昌不時要到政府總部開會，向官員表達對抗疫政策的意見，他認為整體措施「及格」，但至少有三大不足之處。首先，海外疫情在3月急劇升溫，醫管局前行政總裁梁栢賢在3月12日提出港府應對留學生回港的風險，隨即有大量在外港人湧港避疫，港府至3月19日起要求所有由外國抵港者強制檢疫。許樹昌說，19日前已有約7萬人湧港，但不需要檢疫及驗病毒，他相信部分人在社區形成傳播鏈，估計與蘭桂坊爆疫相關。據衛生防護中心資料，診確數量最多的蘭桂坊群組於3月18日發現首宗確診。

其次，許樹昌說港府在3月29日起才要求所有機場抵港者取樣本瓶，以收集深喉唾液樣本驗病毒，但在19日至28日的10天「空窗期」，大量抵港者不需驗病毒。

其三，政府於酒吧群組個案確診半個月後、累計至69宗及傳至第4代才宣布封酒吧，對於相關社交距離措施及「限聚令」是否反應慢，被疫情牽着走，他表示認同，「明知卡拉OK、按摩地方高風險，房間空氣不流通，顧客不會戴口罩，（港府）當時逐步做，但應該可以做快一點」。

稱港府行政封關「很多考慮」

醫管局員工陣線在疫情初期發動罷工，要求港府「全面封關」堵截病毒由內地湧港，當時港府分開四階段對內地「封關」，至2月8日才要求所有由內地抵港者強制家居檢疫14天。許形容港府採取「行政封關」，「有很多考慮」，包括在中港家庭問題上思考很久，亦難以限制香港居民入境，至於有否經濟及政治因素考慮，他則說不清楚。

（抗疫新階段）