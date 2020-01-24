SARS全球質疑中國瞞疫 世衛團訪中港

世衛斡旋各國 評論表現尚早

2016年加入港大前，福田敬二曾擔任世衛衛生安全助理總幹事。在全球抗疫路上，他應付過SARS、MERS、伊波拉病毒、H5N1及H7N9流感等多場疫症，如今又要迎戰新型冠狀病毒，他說沒有一場疫症容易對付。

世衛今次表現備受批評，曾在世衛任職11年的福田敬二說，世衛是由多個國家組成，要平衡所有國家的意見很困難，「世衛做什麼都會被批評」。他認為現時評論世衛在今次抗疫的表現是言之尚早。

福田敬二說，SARS期間他要擔任決策角色，現時任職大學，只是向政府提建議，相比當年，壓力小了、影響力亦小了。他又說，今次疫情對全球帶來的衝擊令他感到憂慮，「有些國家的防疫還是很差，環球經濟狀况會令很多人受苦，很多人或會跌入貧窮線」。

疫情前景未明，福田敬二說已經很掛念正常生活，待今次疫情過去，有很多事都想做，例如與同事慶祝一番，到街上看看擁擠的人潮，以及到美國探望孩子。

（抗疫新階段）