【抗疫百日】世衛前助理總幹事福田敬二：港人抗疫A級 他日回首會自豪

明報記者 畢嘉敏 許芳文【系列之六‧完】

1月23日，本港確診首兩宗新型冠狀病毒感染個案，至4月11日確診個案破千，數量多過台灣，但少過新加坡。在這抗疫百日中，政府多次調整抗疫措施，部分措施遭外界批評反應太慢，例如在本港出現首宗內地輸入個案後，過了兩個多星期後，才向由內地入境的旅客實施強制檢疫；3月中開始大批海外港人返港避疫帶來大量輸入個案，本地又出現酒吧群組等多個群組爆發，政府3月底開始分多次逐步關閉健身中心、酒吧等場所。

港府措施貼疫情 檢測數量待改善

福田敬二接受本報專訪時不認為港府反應慢，他說，政府今次監察疫情做得不錯，亦有因應疫情調整抗疫措施，在3月中之前將確診數字控制在低水平，而3月中因外國疫情嚴峻，大批海外港人返港，政府亦立即將減少入境人數的政策，改為盡量為入境者做病毒檢測。

福田敬二說，監察疫情無法做到實時獲得資料，今日確診的病人可能10日前已感染病毒，故措施會滯後，「很多人會說『為何你不早些行動？』但那時候你根本看不到這些資料」。他舉例，本港3月一度每日出現數十宗新增確診，如果防疫要做到「最盡」，或需一早封城、要求每個人留在家中，但實施上很困難，尤其是若社會未見到出現大量確診個案，就更難說服市民。

至於本港抗疫路上有何不足？他說港府抗疫不完美、可改善，例如病毒檢測數目可以做得更多。

群組爆發屬不幸 錯中學習最重要

疫情爆發以來，大部分港人外出都戴口罩防疫，港大在1、2、3月分別調查，顯示1月約七成人會戴口罩，至3月升至逾九成；中大3月底調查亦顯示，95%市民稱外出會戴口罩。對於這100日市民的表現，福田敬二認為也做得很好，大部分人都有聽從健康建議，包括戴口罩、勤洗手等，本港疫情控制得好，市民功不可沒。他形容本港出現幾個大型群組爆發是不幸，但認為在一個700多萬人的城市，若要求每個人都一直遵守所有健康建議是不切實際，「如果做得到，我們就不是人類，而是機器了」。他說，最重要是公眾能從錯誤中學習，例如出現了酒吧群組，政府關閉酒吧，公眾若能理解政府的決定，就已不錯。

緊急狀態漸紓緩 與疫共存需學習

福田敬二曾處理過SARS、MERS及伊波拉等影響全球安危的傳染病，他說今次抗疫戰本港應可取得「A」，他日回首，港人會為今次抗疫而感到自豪。

本港抗疫已3個多月，福田敬二說，未來還有更多日子要應對，但市民應分清「緊急狀態」（crisis）、「疫症爆發」（outbreak）和新型冠狀病毒本身。他說，新型冠狀病毒很可能將與人類共存多年，而疫症的爆發估計至少仍會持續多個月，由於全球多地都仍繼續爆疫，個案有可能輸入香港，故本港的「危險期」仍未過去。不過，他相信「緊急狀態」會逐漸紓緩，即使疫症仍在，無論是經濟活動、市民生活或社會的焦慮，都會逐漸紓緩，就像武漢經歷了一段緊急時期，現時雖然不是持續零感染，社會也逐漸恢復運作。

他相信香港的緊急狀態也很快會過去，市民亦要逐漸明白如何在疫症中繼續生活，「香港出現第一宗確診個案時，港人非常擔心；現在仍非常擔心，但經過3個月，大家開始意識到疫情是有可能受控的，即使社會未必完全恢復如常，也可稍為恢復」。

（抗疫新階段）