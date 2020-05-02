8人分兩組遊行被票控 工黨批打壓 警：逾4人「共同目的」已違限聚令

副主席未展身分證被拘 工黨轟濫捕

工黨區議員趙恩來表示，昨日社民連及工黨分別有4人在海富中心外準備出發，當時警方已指他們涉嫌違反限聚令，他們4人一組，兩組人分開逾1.5米向政總方向前進，上了海富中心外天橋，警方截停他們票控，並稱麥德正為負責人，要求出示身分證，但趙說他們之間根本沒有負責人，故麥拒出示身分證，被以「阻差辦公」為由帶走。他說要再商討會否提交罰款。

指撐警集會人數違令 警接信歡迎

兩個團體收到告票後，繼續前行至政總外，向特首辦代表遞交請願信，要求政府為失業人士提供援助後離開，其間警方亦要求兩組人分開約2米距離。

工黨發聲明強烈譴責警察濫捕，斥警方將限聚令變成打壓公民社會的「萬能KEY」濫捕。聲明續稱，限聚令當中所指的「群組聚集」為多於4人的聚集，而非警方所說有「共同目的」就等同違反限聚，更指出早前有親政府陣營到警總支持警察，即使人數違反限聚令，警方並無制止，更接信歡迎。

限聚令於3月29日生效至昨日凌晨逾一個月，警方共發出357宗定額罰款告票，僅4月30日一天就有19宗，並提出14宗檢控（見表）。

警方回覆稱，昨日有人群在金鐘港鐵站外聚集，警員勸喻須遵守限聚令，但示威者未有聽從，並隨即進行公眾遊行，警方再發警告要求他們立即離開，警告無效後遂向梁國雄發出傳票，並向其餘7人發出定額罰款告票，麥德正因拒提供身分證明文件，以涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。

警方稱，任何出席公眾活動人士，抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行群組聚集，如有多於4人參與，無論是否相距1.5米，都違反限聚令。

（反修例風暴）