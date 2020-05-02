市民響應網上號召 警高度戒備 五一多區人龍撐「黃店」 未釀衝突

警西環駐重兵 水炮車中聯辦戒備

網民發起的「天馬行動」原先號召市民昨日到旺角、西營盤、觀塘、銅鑼灣及大埔聚集，並預告「有任務」。沉寂一時的抗爭行動再現，警方昨在相關地區嚴密佈防，中午有防暴警察在銅鑼灣東角道及旺角砵蘭街高調持防暴槍巡邏。昨午西環一帶警力明顯加強，警員分4至6人一隊四處巡邏，中聯辦附近有數十名警員分散四周，包括速龍小隊等，他們不時截查市民身分證，並截查多名記者。水炮車一度在中聯辦附近戒備。網上Telegram群組昨中午後公布行動，只呼籲市民光顧黃店，並非街頭抗爭。

黃店職員：生意較平日多一兩成

旺角花園街光榮冰室昨午1時許起大排長龍，人龍一度排至後巷。光榮冰室職員說昨日食客特別多，但受防疫限制影響，桌子要限制人數，故食客要等候更久。吳小姐響應網上號召光顧黃店，她說平日已支持「黃色經濟圈」，購物時盡量光顧黃店，亦不搭港鐵，「希望做點事支持一下」。位於廣華街的黃店「越南仔」昨午2時許有近10人排隊，職員說食客較平日多一兩成。食客黃先生說趁疫情回落外出光顧黃店，「繼續用自己方式支持個運動」，認為黃色經濟圈尚算成功，影響到不少人的消費選擇。他冀光顧黃店等行動會令他人記得去年的抗爭。

食客：自己方式支持運動 籲勿忘抗爭

西環多間黃店昨午也有食客排隊，在山道的「暢和麵家」外一度有約10人等候取外賣。鄭小姐說平時有光顧黃店，昨是響應網上行動，趁五一刺激消費，但擔心堂食會令餐廳因人多而被檢控，故買外賣。

（反修例風暴）