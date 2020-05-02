行會6人倡鬆綁處所 不撐放寬限聚 民陣：禁逾4人聚集不科學 促保障集會權

張竹君：鬆綁未必要等足28日

雖然本港至昨已連續12天沒本地個案，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，何謂疫情受控未有共識，衛生署一般會看最後一個在社區逗留的個案之後兩個潛伏期，本港上一宗個案於4月22日入院，若28日內沒新增個案可說本地疫情受控，但感染者可能發病幾日後求醫，一般會多看幾日。至於是否放寬「限聚令」，張竹君說這些措施未必要等足28日，除了看疫情，也會參考世界衛生組織對放寬措施的一系列建議，例如是否能避免高危者受感染、監察是否足夠等。

林正財：限聚為最後防線 對經濟影響較小

本身是醫生的行會成員林正財認為，限聚令5月7日屆滿，暫不應放寬，因為距離最後一宗本地確診個案未滿兩個周期、即28日，認為應在5月7日後再延長14日才穩妥。他說，專家稱限聚令不是「封艇」措施，又能涵蓋所有市民，亦是「最後防線」，他認為限聚令能發揮社交距離果效，亦不算太影響商業和經濟活動。

他表示，反而其他處所、食肆的限制措施可考慮放寬，但專家稱要看過往紀錄，舉例酒吧、大型宴會、派對房曾有群組感染，涉及多人，密切接觸者亦難追蹤，這些處所都不應放寬。至於戲院隔行坐、不提供飲食，他說可考慮放寬，而食肆座位可由一枱最多4人，放寬至6人。

張國鈞倡部分場所「限客數」復業

民建聯張國鈞稱，今日抗疫初步成果得來不易，不能操之過急，政府放鬆抗疫限制措施可分階段逐步來，先容許被指示關門的行業恢復營業，例如美容院、按摩院、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所及派對房間等，但應遵守衛生指示及限制人數。他說，若疫情穩定才可考慮進一步放寬其他措施。

新民黨主席葉劉淑儀表示，政府會留意疫情變化，而限聚令是否延長的權力交予食衛局長，相關措施有豁免，例如工作場所。她認為處所禁制影響經濟，如遊戲機中心亦可以放寬開一半範圍、加強清潔；另有酒吧業投訴為何餐廳可以飲酒亦可營業等，她認為政府應再研究哪些處所可放寬。

資深大律師湯家驊說，專家稱現時未是時候放寬限聚令，他稱限制公眾地方聚集是最低限度的防疫措施，但部分行業可放寬，現階段要聆聽業界意見，但最後應聆聽專家意見。至於如何平衡公眾集會示威權利，他稱限聚令下多於4人聚集警方應票控。

民陣副召集人陳皓桓表示，限聚令的人數限制沒有科學標準，交通工具上亦超過4人聚集，他認為不應再繼續相關措施。他又說，政府或警方應提供措施保障市民在疫情下的遊行、集會權利，而不是無限期以限聚令打壓。

明報記者

（抗疫新階段）

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