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2020年5月1日星期五
港聞二
連假首日人潮處處 萬人湧長洲 市民稱要「鬆一鬆」 專家憂抗疫「打回原形」
警方反對「送神」 太平清醮活動全取消
爭入西貢 200人候車「打蛇餅」
銅鑼灣人頭湧湧 市民愕然：今明避人潮
佛誕「放生」善信無幾
【抗疫百日】「大佬」打前鋒 威院醫護齊上齊落 內科主管周啟明直踩30小時 午飯為同事撲手霜
Dirty Team實習醫生發燒虛驚 「驚到瞓唔着」
疫情「連帶傷害」廣 中風者不敢入院延誤治療
醫SARS無暇顧情緒 有病人欲跳窗
美研究：用瑞德西韋康復快三成 美歐亞逾千患者測試 許樹昌：初步顯示療效明顯
【疫境仁心】醫院角落洗衣忙
何栢良：至母親節沒本地個案 食肆或可放寬限制
酒店入住率剩一成 黃金周優惠本地客
巴國包機抵港 319人送駿洋邨
【抗疫百日】疫戰百天
五一零內地團 導遊駿洋邨倒垃圾 有人轉當保安 有人戒鮮肉日限花50元
土瓜灣旺角有商戶拉閘 藥房：生意跌九成五
羅冠聰或再選立會：冀增角力籌碼 稱續國際游說 「未沒收護照都會繼續」
享年63歲 律師行哀悼：麥高義信法律令香港更好
彭定康函英外相 斥中聯辦違聯合聲明
教師授課指鴉片戰爭「英為禁煙」 教局：不能接受
批民政署續推音樂噴泉工程 梁凱晴將提覆核
審計署揭選拔泳手不公 港協王敏超：純粹誤會
民主黨張國昌議辦遭淋紅油
東九龍車內盜竊犯落網 涉案14宗 偷財物5.8萬
石排灣六旬漢 染大鼠戊肝
理大非本地生可8月考試 被批不公 本地生投訴 校方：因未能回港
世界舞蹈日 千童視像跨國共舞
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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