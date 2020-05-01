理大非本地生可8月考試 被批不公 本地生投訴 校方：因未能回港

有理大土木工程及環境學系三年級生說，校方容許學系決定本學期考試以網上形式或要求學生回校進行。他周一（27日）查看考試時間表，發現其學系採用後者，本地生須於本月中回校應試，非本地生8月初才考試。他說，其學系的本地生對安排感到不滿，認為不公平。

他稱學系周三（29日）與學生舉行視像會議討論考試安排，有數名教授出席，但沒正面解釋為何不統一用網上考試，或讓所有學生延至8月應考。而校方早前向學生發電郵，指8月應考的學生將考不一樣的試卷，但投訴的學生認為此安排下，非本地生有多兩個半月溫習時間，對此不能接受。

油尖旺區議員林兆彬亦接獲該學系學生投訴，他質疑校方沒理由不安排學生同一時間應考；就算校方堅持學生回校考試，亦可以安排全體學生統一於8月才應考，以保公平。林兆彬表示，他昨日已致函理大校長滕錦光反映問題。

理大：試期未返港 面授課後才考

理大回覆查詢表示，本學年考試期定於本月18至29日，由於部分非本地生於該考期未能返港，回港後亦因疫情需要自我隔離14天，校方故需另外安排考期，讓這些學生完成考試；校方要預留時間，讓部分學系教師進行所需的面授課堂才考核，基於以上考慮，第二輪考期於8月舉行。