審計署揭選拔泳手不公 港協王敏超：純粹誤會

稱盡量讓有潛質運動員出賽 未必要達標

報告亦提及港協在管治、財政等問題，王敏超昨在港台節目《千禧年代》承認有改善空間，但多項大型賽事有時同時舉行，工作忙碌，難免有遺漏。對於港協61名委員會成員從沒出席會議，他認為屬個別情况，會改善問題。至於部分委員會沒開會，他解釋部分委員會有事務處理時才會開會，例如處理上訴個案。

對於審計報告指，禁藥委員會辦公室對6名運動員突擊運動禁藥檢測時，未能找到運動員，但事後沒按規定要求他們解釋失聯原因；王敏超回應稱，有時檢測時間太早而未能找到運動員，會給予運動員時間解釋；有時運動員在海外比賽，會要求教練代解釋。他說已向政府反映禁藥檢測工作應由政府負責。

貝鈞奇：本地波未必吸引入場 贈票無可厚非

此外，審計署發現即使足總派發球賽贈票，仍未能改善入場率。足總主席貝鈞奇在同一節目表示，不會增派贈票，但向學生及基層派贈票鼓勵入場，是無可厚非。他說昔日本地球賽吸引不少球迷入場，但新一代球迷可在電視直播觀看世界球賽，本地球賽未必吸引他們入場，致入場率偏低。