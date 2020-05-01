批民政署續推音樂噴泉工程 梁凱晴將提覆核

稱若不獲法援將眾籌

梁凱晴昨在高等法院外會見傳媒，並展示入稟司法覆核文件初稿，稱將於下周一（4日）正式向高院入稟。她表示，民政署沒有諮詢今屆區議會，就繼續開展工程；又指署方只接納民建聯的問卷調查報告，而早前東九龍社區關注組調查市民對音樂噴泉的意見，則未獲考慮，批評政府只將工程視作「一個項目去做」。梁稱，司法覆核獲觀塘區議會主席蔡澤鴻的同意，她表示希望透過司法覆核彰顯司法公義，促請民政總署及政府聆聽意見。資金方面，她表示會申請法律援助，若法援署不獲批，不排除日後發起眾籌。

民政署：合約符法律 將按程序處理

民政事務總署發言人回應稱，音樂噴泉項目是第4屆觀塘區議會選定的社區重點項目，亦得到第5屆（上屆）觀塘區議會大部分議員支持。政府向立法會申請撥款，經歷兩屆立法會討論，立法會財委會於2018年通過項目的工程範圍及撥款，簽訂工程合約亦符合法律及程序。音樂噴泉項目的工程現正進行中，預計於明年中完成；若日後工程進入法律程序，署方將按照一貫程序處理。