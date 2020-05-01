港聞

港聞二

彭定康函英外相 斥中聯辦違聯合聲明

【明報專訊】香港事務續受國際關注，中聯辦早前發稿稱兩辦並非《基本法》第22條所指一般意義的「中央人民政府所屬各部門」；又評論香港立法會內會選主席事宜。前港督彭定康批評中聯辦「公然違反《中英聯合聲明》和《基本法》」。美國國務卿蓬佩奧在國務院記者會上表示，會繼續關注北京干預香港管治，又表明反對23條立法。

促英政府關注中方違約

英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）昨刊登彭定康去信英國外相藍韜文的信件。彭定康表示，中聯辦聲稱可對香港事務行使監督權，是破壞中央對香港有高度自治的承諾，批評中聯辦有意破壞鄧小平的一國兩制構思。

彭定康說，近日曾與香港公民社會的代表交流，引述他們都擔心中央將大規模褫奪民主派參加立法會選舉的資格，甚至是取消選舉，制定嚴厲的國家安全法，削弱香港法治。他促英政府關注中方違反中英聯合聲明的問題，及日後中方可能削弱香港法治的行動。

蓬佩奧再主動提港：續關注北京干預

美國國務卿蓬佩奧在記者會則再次主動提及香港，說美國有責任保護全球的人權和自由，會繼續關注北京干預香港管治，又表明反對23條立法。蓬佩奧說，任何在香港實施嚴厲國家安全立法的努力，都不符北京對一國兩制承諾，並影響美國在香港的利益。

林鄭撰文促郭榮鏗臨崖勒馬

郭：為人父母最關心下一代有否自由

另一方面，特首林鄭月娥趁國際勞動節，在社交媒體撰文，講解政府勞工政策。林太促請「郭榮鏗議員為首的議員群組」臨崖勒馬，回頭是岸，馬上讓「停擺」超過半年的內會選出正副主席，讓延長法定產假立法工作不受阻礙。郭榮鏗回應說：「我相信為人父母，最關心的，是自己和下一代是否仍然擁有自由的生活，以及有真正民主的社會。」

立法會早前通過動議，將延長法定產假至14周的法案，改交付人力事務委員會而非內會處理，變相已繞過內會。

相關字詞﹕中聯辦 蓬佩奧 彭定康

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