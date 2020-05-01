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享年63歲 律師行哀悼：麥高義信法律令香港更好

【明報專訊】著名資深大律師麥高義 （Gerard McCoy）周二（4月28日）病逝，享年63歲，他所創辦的金葉大律師事務所（Gilt Chambers）昨表示深切哀痛。麥高義曾參與多宗著名案件，包括前年「佔中九子案」代表佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明。與麥高義創立金葉大律師事務所的資深大律師布思義（Andrew Bruce）對麥高義離世感震驚，讚揚對方訓練不少法律人才、對香港法治和人權作出極大貢獻。

悼文：家人陪伴下安詳離世

金葉大律師事務所的悼文稱，麥高義在家人陪伴下於瑪麗醫院安詳離世，並引述家人懇辭花圈等，若要表達哀思，可捐款至癌症慈善機構或愛護動物協會。聲明讚揚麥高義對本港法學、案例匯編等極大貢獻；又稱他「愛家人、愛香港、愛法律」、「他希望亦相信法律會令香港更美好」。

改革案例匯編制度 曾獲銀紫荊星章

原籍新西蘭的麥高義，1983年來港加入律政署工作，其後私人執業，1987年成為大律師，1997年獲委任為資深大律師，2005年因為改革香港案例匯編制度作出寶貴貢獻，獲頒銀紫荊星章，他是少數懂得廣東話的外籍資深大律師。據了解，麥高義近月患上血癌，曾在瑪麗醫院接受治療，身體一度好轉。

擅長刑事法及憲法的麥高義曾參與多宗大案，包括在龔如心遺產案中代表商人陳振聰、許仕仁案代表新地郭炳聯等。近年除佔中案，他亦曾代表學生就學生新聞刊物被拒採訪新東補選提出司法覆核。

陳健民：對法治承擔很大

陳健民形容麥高義慷慨、「非常不計較」，稱著名大狀收費本應十分昂貴，但向佔中三子收取的費用，是他們可應付的價錢，如此收費只因希望團隊年輕律師有收入。陳形容麥高義「對法治承擔很大」，他在囚時曾去信建議患癌的麥高義「不如別再代表我們（上訴）」，但對方稱案件法律觀點影響深遠，故堅持繼續。

資深大狀布思義：對香港法治人權極大貢獻

資深大律師布思義接受本報查詢時表示，兩人相識已久，被問到麥高義會有何遺言給港人，布思義稱他對人權的堅持是來自法律，相信會寄語所有人「尊重法律」；又說麥高義對過去一年政治動盪感憂慮，認為要打破困局，律師「仍有很多事情可以做」。

曾多次與麥高義合作的律師文浩正稱，早前與麥高義就司法覆核案件會面，形容他當時相當興奮、冀可盡快上庭陳詞，「他在最後的日子都是很開心、很熱血，甚至最後一刻都在做熱愛的工作」。文形容麥高義很有正義感，即使是囚犯、學生等弱勢都會協助，每次與當事人討論案件都解說清晰，令人很有信心，形容他的離世是法律界重大損失。

相關字詞﹕佔中九子 病逝 麥高義

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