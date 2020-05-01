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羅冠聰或再選立會：冀增角力籌碼 稱續國際游說 「未沒收護照都會繼續」

【明報專訊】香港眾志常委羅冠聰最近從美國回港，外界盛傳他有意參加9月立法會選舉，重奪被褫奪的議席。被問到會否參選，羅早前接受本報專訪時說：「不會rule out （排除）這個選項。」他認為今次選舉具有歷史意義，「可以讓我們增加與中共角力的籌碼」，惟過程將會很艱辛，亦未必可達成目標。羅亦強調，不會因被中央打壓而放棄國際游說工作，「只要未去到沒收我護照，我都會繼續做」。

評立會過半目標為有力「攬炒」

盼逼政權回應訴求

羅冠聰去年赴美國耶魯大學修讀碩士課程，但疫情令美國大學相繼停課，他遂回港遙距上課。民主派目標取得立法會過半數議席（35+），近日陸續有人呼籲「攬炒」路線，稱民主派35+要否決包括財政預算案在內的法案。羅冠聰認為，對35+的想像可以更宏觀，認為攬炒真正的意思並非推倒所有事，而是取得更多與北京角力的籌碼，「要實現攬炒，是要令他們（中央和建制派）知道我們有能力（攬炒）」，從而迫使政權回應訴求和兌現承諾。

批北京箝制港高度自治 同時掠奪好處

林鄭月娥曾批評泛民邀請外國介入香港事務。羅冠聰說，「我們有責任說真話」，他批評中方一方面箝制香港高度自治，另一方面掠奪香港因高度自治帶來的好處，包括自由經濟體和特殊經濟待遇，稱有需要向外國說明「香港不是北京所講咁高度自治」，從而冀外國把高度自治和給予香港的待遇掛鈎：「若香港無高度自治，是不應享有這些待遇。」

稱DQ最大考慮 重申尊重《基本法》

被問到會否參選立法會，他坦言不會排除，但認為會否再被DQ是最大的考慮，在未有包括Plan B的全盤計劃前，不會貿然下決定。他表示，不會盲目樂觀認為「紅線」鬆了，亦重申自己尊重《基本法》、不支持港獨。

在美游說國會議員 出席演講述香港抗爭

在美國期間，羅冠聰除游說國會議員，亦出席了10多場講解香港抗爭運動的巡迴演講，不時被中國留學生追擊和抗議。他憶述每當去大學演講，該處的中國留學生團體就會去信校方，呼籲校方不要邀請他，否則就會破壞中國與大學的關係。他笑言，不知道自己原來影響力這麼大。

羅冠聰說，不會把中國留學生視為鐵板一塊，促美國保護他們，認為很多留學生都被中方監視，「他們去到自由的國家，卻無法行使自由的權利」。羅說，有不下一個中國留學生曾向他表示，很希望跟他交流，但怕被人知道。

明報記者 楊康琪

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