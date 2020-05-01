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土瓜灣旺角有商戶拉閘 藥房：生意跌九成五

【明報專訊】過往五一黃金周，土瓜灣及旺角一帶的藥房及首飾店均會擠滿內地旅客，今年受疫情影響，出入境限制令旅客大減，專門做內地客生意的商戶，不少選擇拉閘不營業。有藥房負責人更稱，生意只及去年同期約5%。化妝品零售店亦轉攻本地市場及網購，以維持生計。

土瓜灣崇安街及民樂街過去有多間商舖招待內地團，本報記者前日在區內觀察，大部分朱古力店、藥房及珠寶店都關上閘。於民樂街經營珠寶店的周先生說，過去五一黃金周，區內藥房及首飾店都擠滿人，旅巴泊滿整條街，但去年下半年起旅行團大減，不少商戶關門，有些舖位更貼上招租宣傳，街上清靜不少。民樂街一間藥房的東主林先生表示，今年生意比去年同期大跌95%，現時只能靠附近街坊生意，但幫補不了多少。

女人街商販清舊貨 去年底起無入貨

旺角亦為遊客購物熱點，過去旅遊旺季人頭湧湧，惟前日部分藥房貼上「清貨大減價」告示，女人街攤檔僅部分開業，賣玩具衣服雜貨的梁小姐說，去年底至現時都只是清舊貨，無再入新貨。有小食店員工說遊客減少後，每日只有約300元生意，大部分時間「拍烏蠅」。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，今年「根本不當作有五一黃金周」，一些位於遊客區、集中做遊客生意的藥房，生意額較去年同期大跌八至九成。港九藥房總商會理事長林偉文亦說，疫情下很多藥房「吊緊鹽水」，過去五一黃金周前會入貨，但現時行家都無入貨。

六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩表示，對今年五一黃金周銷情不樂觀，集團今年1至3月在港澳地區零售金額按年跌逾60%，同期整體同店銷售增長大幅下跌57%，黃金及珠寶首飾產品的同店銷售按年分別下跌51%及64%。她續稱，集團已積極與業主磋商下調租金，亦推出母親節優惠，把握銷售良機。

化妝業：推網購優惠 迎本地客口味

香港化妝品同業協會監事長何紹忠亦說，今年五一黃金周或仍有部分化妝品零售業界推優惠，但多會在網上。他說基本上過去一兩年的黃金周都不會有太大生意升幅，但今年生意一定跌，現時主要靠網購及本地客消費；又稱現時品牌推廣的內容都開始迎合本地客口味。

批發及零售界立法會議員邵家輝說，今年五一「黃金周效應」消失，因內地旅客受疫情影響大跌逾99%；縱使4月中起不少港人開始上街消費，但他怕示威浪潮再現，影響零售業復蘇步伐。

（抗疫新階段）

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